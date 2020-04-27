Малярию в мозг. Шведский ученый пролил свет на жуткую медицинскую практику начала XX века
Первая половина XX века принесла миру множество потрясений, но не все они широко известны. Невролог из Университета Умео (Швеция) Патрик Бломштедт решил пролить свет на медицинскую процедуру, в ходе которой прямо в лобную долю пациентов вводилась зараженная малярией кровь. В 30-х годах XX века ей подверглось более 1000 людей. Об этом пишет журнал Discover, ссылаясь на статью Бломштедта в медицинском журнале Stereotactic and Functional Neurosurgery.
История данной практики восходит корнями к 1918-му году. Тогда австрийский психиатр Юлиус Вагнер-Яурегг выяснил, что заражение малярией может помогать пациентам, страдающим нейросифилисом. Звучит опасно, но в то время малярия уже была излечимым заболеванием, а нейросифилис – нет, и неизбежно приводил к деменции, психозу и смерти. Метод основывался на том, что малярия провоцировала существенное повышение температуры пациента, в результате чего бактерия-возбудитель сифилиса погибала.
Вагнер-Яурегг даже был удостоен Нобелевской премии, и он не вводил своим пациентам ничего в мозг. Развить метод таким образом решил французский психиатр Морис Дюкосте. Результаты своей деятельности он опубликовал в 1932 году, но к тому моменту он проводил инъекции уже порядка 5 лет.
Не все пациенты Дюкосте болели сифилисом. Он также проводил процедуру на людях, страдавших энцефалитом и шизофренией. И не всегда они получали инъекцию малярийной крови. Он также вводил в их лобные доли дифтерийный антитоксин и даже противоядие от змеиных укусов.
Дюкосте отмечал, что эффективно метод работает только в случае лечения сифилиса и даже полагал, что его опыты делали людей более здоровыми и умными. "Похоже, что инъекции в мозг стимулируют интеллектуальные способности, меняют характер, придают молодость и силу", - писал психиатр.
Но сколь чудодейственным ни считал бы свой опасный метод Дюкосте, его энтузиазм не стал заразительным. Некоторые его коллеги из Франции и других стран проводили подобные эксперименты, но широкой популярности они так и не приобрели, а к 1940-му, судя по всему, прекратились вовсе.
Но вероятно, что практика Дюкосте переродилась в иной форме. По мнению Бломштедта, она могла послужить основой для создания лоботомии. Он отмечает, что в 1932 году Дюкосте посещал медицинскую конференцию в Париже, где общался с португальским психиатром Эгашем Монишем.
Через несколько лет Мониш прославился, как отец лоботомии. Он предложил метод, который предполагал введение спирта в лобную долю пациента. Португалец никогда не называл Дюкосте своим предшественником, но, по мнению Бломштедта, связь между ними вполне вероятна. Более того, Дюкосте знал, что его процедура повреждает мозг в участках инъекций. Мониш просто заменил малярийную кровь на спирт.
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