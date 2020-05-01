Альтернатива маскам. Ученые в США назвали еще одно средство защиты от коронавируса

Пластиковые щитки для лица имеют ряд преимуществ в сравнении с медицинскими масками в качестве средства защиты от коронавируса. Об этом говорится в исследовании группы ученых штата Айова, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).

Имеющиеся данные показывают, что распространение SARS-CoV-2 происходит воздушно-капельным путем, то есть через инфекционные частицы, которые оказались достаточно близко от глаз, носа или рта. Ученые сравнили два средства защиты, которые блокируют такую передачу вируса: медицинские маски и пластиковые щитки для лица.

Исследования показали, что защитные экраны для лица достаточно эффективно сдерживают вирус. На рекомендованной дистанции в два метра от другого человека пластиковые щитки для лица задержали до 92% вирусных частиц, отмечают ученые. При этом они имеют ряд преимуществ перед медицинскими масками.

"В то время как медицинские маски имеют ограниченную долговечность и малый потенциал для повторной обработки, защитные щитки для лица можно многократно использовать, и их легко мыть водой с мылом или обычными бытовыми дезинфицирующими средствами", - говорится в исследовании.

Также такие пластиковые щитки удобнее носить, через них проще общаться с окружающими, и они не позволяют случайно прикоснуться к своему лицу руками (что является одним из путей передачи вируса).

Ученые указали, что, вероятнее всего, использование защитных экранов также поможет сдержать распространение вируса, и оценили его эффективность в диапазоне от 68 до 96%. При этом, чтобы пластиковые щитки предоставляли максимальную защиту они должны быть ниже подбородка, достигать ушей по бокам, а между лбом и защитным экраном не должно быть открытого промежутка.

Исследователи добавили, что пластмассовые щитки не требуют специальных материалов для изготовления, и производственные линии могут быть перенастроены довольно быстро

"Эти щитки могут быть сделаны из материалов, найденных в магазинах ремесленных или канцелярских товаров. Таким образом, доступность защитных масок для лица в настоящее время выше, чем у медицинских масок", - говорится в иссделовании.

Производство защитных экранов в Университеты Айовы

При этом исследователи уточнили, что эффективность защитных экранов для лица, когда их носит уже заболевший человек, не изучалась.

Ранее американские ученые выяснили, что самодельные маски из двух видов тканей защищают так же, как и респираторы. маски из двух слоев ткани разного типа, например, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей. Согласно их выводам, они почти не уступают в эффективности респираторам класса N95, рекомендованных для медперсонала в США.

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