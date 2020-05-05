Илон Маск и Том Круз собираются снять фильм в космосе, – СМИ

Глава SpaceX Илон Маск и голливудский актер Том Круз собираются снять боевик прямиком в космосе. Об этом сообщает Deadline.

Представители Круза, NASA и SpaceX пока никак не прокомментировали новость. Но СМИ утверждают, что намерения снять фильм в космосе существуют.

"Этот фильм станет первой художественной лентой, снятой в космосе, и хотя детали отрывочны, в документах говорится, что фильм будет снят на "космическом корабле Маска", – сообщает издание.

Первый в истории запуск космонавтов на МКС на борту космического корабля SpaceX назначен на 27 мая. Такие сроки на прошлой неделе озвучил директор NASA Джим Брайденстайн. В своем заявлении он не упоминал о киноактере, а также о том, кто будет на борту корабля.

Том Круз известен тем, что выполнял опасные трюки во время съемок в фильмах. Так, он покорил самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа. Тогда актер снимался в фильме "Миссия невыполнима: Протокол Фантом". Маск также не новичок в мире развлечений. Глава SpaceX появлялся в фильмах и сериалах. В 2019 году Маск озвучил персонажа по имени Элон Туск в анимационном сериале "Рик и Морти".

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