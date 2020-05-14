Громкий разговор помогает коронавирусу держаться в воздухе до 14 минут

Ученые выяснили, что при громком разговоре изо рта людей вылетают тысячи капель, которые переносят коронавирус, и могут оставаться в воздухе от 8 до 14 минут. Об этом сообщает MIT Technology Review.

Исследование, проведенное группой из Национального института здоровья США может оказать существенное влияние на понимание передачи COVID-19. Респираторные вирусы, такие как SARS-CoV-2, передаются либо при непосредственном контакте, либо воздушно-капельным путем. Вот почему чихание и кашель представляют опасность. Но во время речи, человек также может распространять в воздухе тысячи капель ротовой жидкости. Исследователи решили выяснить, какое количество капель попадает таким образом в воздух и как долго они могут там находиться.

Ученые просили участников эксперимента повторять различные фразы и фиксировали появляющиеся в воздухе капли при помощи чувствительных лазеров. Эксперимент проводился в закрытой, застойной воздушной среде.

Основываясь на предыдущих исследованиях, которые показали, сколько вирусной РНК может распространять среднестатистический пациент с COVID-19, ученые выяснили, что в течение минуты громкого разговора образуется как минимум 1 тыс. капель, содержащих вирус. Также наблюдения показали, что капли находятся в воздухе более 8 мину, а иногда и 14 минут.

Но исследование предполагает, что у каждой частички вируса есть равный, ненулевой шанс вызывать инфекцию, что далеко не обязательно для COVID-19. Эксперимент также проводился в строго контролируемой среде, где не учитывались тип виды циркуляции воздуха и изменения температуры, которые можно встретить почти в любой реальной среде.

Несмотря на это, полученные результаты вызывают опасения, что просто разговор с инфицированным может быть эффективным для передачи вируса.

Исследователи пишут, что их оценки являются достаточно скромными. Так, некоторые пациенты гораздо большее количество вируса, чем подавляющее большинство. Таким образом, количество содержащих вирус капель может возрасти "до более чем 100 тыс. в минуту".

Ученые считают, что их исследование подчеркивает необходимость ношения маски при любых обстоятельствах при выходе из дома.

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