17 часов в воздухе. Во Франции самолет совершил самый длинный беспосадочный внутренний рейс

15 мая лоукост-авиакомпания French bee совершила самый длинный беспосадочный внутренний перелет. Самолет преодолел 16 129 км, совершив полет с французского острова Таити в Париж. О своем рекорде авиакомпания сообщила в Twitter.

Сам полет занял 16 часов и 49 минут.

"Побит мировой рекорд. French bee с гордостью сообщает, что ее Airbus A350-900 совершил самый длинный беспосадочный внутренний полет: 16 129 километров между Таити и Парижем (аэропорт) Орли за 16 часов и 49 минут", - говорится в сообщении компании.

Директор по воздушным перевозкам лоукостера Людовик Андре уточнил, что перелет прошел "на средней высоте 12 500 метров и на скорости 940 км/ч".

Изначально самолет вылетел 12 мая из Франции в сторону Французской Полинезии. Во время вылета на его борту было 20 тонн медикаментов, предназначенных для заморского сообщества Франции в Тихом Океане. Но на пути вперед самолет делал промежуточную посадку в Гваделупе.

Остров Таити входит в состав Французской Полинезии, насчитывающее более 100 островов в южной части Тихого океана. В связи с этим рейс French Bee считается внутренним перелетом.

Как сообщает французский телеканал BFMTV, предыдущий рекорд был установлен 16 марта 2020 года и также касался перелета из Таити в Париж. Тогда самолет авиакомпании Air Tahiti совершил перелет из Французской Полинезии в Париж длиной в 15 715 км за 15 часов и 45 минут.

Абсолютный рекорд в области международных перелетов принадлежит австралийской авиакомпании Qantas, которая в ноябре осуществила беспосадочный рейс из Лондона в Сидней. 17 800 км самолет преодолел за 19 часов 19 минут. Во время тестового полета самолета австралийской авиакомпании.

Как ранее сообщал Фокус:

В феврале шторм помог самолету British Airways установить рекорд скорости над Атлантикой. Самолет прилетел из Нью-Йорка в лондонский аэропорт Хитроу за 4 часа 56 минут.