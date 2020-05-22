Астрономы впервые увидели, как рождается планета

Астрономы считают, что стали свидетелями первого прямого доказательства рождения новой планеты. Об этом сообщает The Guardian.

По словам ученых, плотный диск из пыли и газа был обнаружен вокруг молодой звезды под названием AB Aurigae, которая находится в 520 световых годах от Земли. Используя Очень Большой телескоп Европейской южной обсерватории (VLT), расположенный в Чили, в диске ученые увидели спиральную структуру с "завитком" и предположили, что именно в этой области рождается новый мир.

"На данный момент были идентифицированы тысячи экзопланет, но до сих пор мало что известно о том, как они образуются. Нам нужно наблюдать за очень молодыми системами, чтобы действительно запечатлеть момент, когда образуются планеты", – говорит один из руководителей исследования из Парижской обсерватории Исследовательского университета Парижа (PSL) Энтони Боккалетти.

Доктор Боккалетти с командой астрономов использовали оптическую систему VLT Sphere Очень Большого телескопа, чтобы сфотографировать звезду AB Aurigae. На снимке была видна "потрясающая спираль пыли", вызванная зарождением планеты, пытающейся "пнуть" газ.

По словам еще одного автора исследования из Лаборатории астрофизики в Бордо (LAB) во Франции, так называемы "пинок" вызывает "возмущения на диске в форме волны, как рябь на воде вслед за лодкой".

Поскольку новая планета вращается вокруг AB Aurigae, она заставляет окружающие ее пыль и газ принимать форму спирального рукава. Очень яркая, желтая область около центра рукава спирали – это завиток, который находится примерно на том же расстоянии от звезды, что и Нептун от Солнца.

"Завиток предполагается некоторыми теоретическими моделями формирования планет. Это соответствует соединению двух спиралей – одна закручивается внутрь орбиты, а другая расширяется наружу. Они соединяются в месте расположении планеты. Спирали помогают газу и пыли с диска оседать на формирующейся планете и заставлять ее расти", – говорит соавтор исследования Энн Датри.

Как ранее сообщал Фокус: