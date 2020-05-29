Брат Пабло Эскобара борется с Apple, продавая "позолоченный" iPhone 11 Pro за $499

Брат Пабло Эскобара, чья компания Escobar Inc продавала переупакованные Samsung Galaxy Fold, начала торговать отремонтированным и "позолоченными" iPhone 11 Pro за 499 долларов. Об этом сообщает Engadget.

В своем заявлении компания Роберто Эскобара предупредила, что собирается продать ограниченную серию "ранее поврежденных" iPhone 11 Pro с 256 ГБ. Смартфоны были отремонтированы и "позолочены". Правда, на счет позолоты имеются серьезные опасения, так как смартфон Escobar Fold 2, он же переупакованный Galaxy Fold, продавался с наклеенной алюминиевой фольгой.

Предположительно, смартфоны будут поставлять с оригинальными аксессуарами Apple, такими как "кабель, зарядное устройство и наушники". Escobar Inc выгравировала свой логотип на задней панели смартфона, также гаджет будет доставляться в "роскошной деревянной коробке".

"Это мой способ борьбы с Apple, я продаю их телефоны по более низкой цене, в это же время мои смартфоны позолоченные и их рекламируют милые девушки. Apple никогда не сможет сделать ничего подобного", – заявил Роберто Эскобар.

На YouTube-канале компании Эскобара смартфоны рекламируют женщины в нижнем белье. По всей видимости, Escobar Inc также подала иск против Apple на сумму 2,6 млрд долларов.

"Наша цель состоит в том, чтобы осуществить мечты Эскобара стать королем продаж, и это один из шагов направлении цели", – заявил генеральный директор Escobar Inc. Улоф Густафссон.

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