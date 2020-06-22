CERN построит суперколлайдер длиной 100 километров за $23 миллиарда

Большой адронный коллайдер длиной в 27 км пока является самым большим ускорителем заряженных частиц в мире. Но Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN), стоящая за созданием адронного коллайдера, планирует построить второй. Об этом сообщает Cnet.

Длина второго коллайдера может достигать 100 км, а его строительство обойдется CERN в 23 млрд долларов. Новый коллайдер будет использоваться для дальнейшего изучения бозона Хиггса. Частица была теоретизирована физиком Питером Хиггсом и пятью другими учеными в 1964 году. Но существование частицы было подтверждено в 2012 году с использованием Большого адронного коллайдера.

В июне совет CERN уже утвердил планы по созданию более крупного коллайдера, который станет не только самым большим ускорителем частиц, но и самым крупным устройством, построенными человеком.

"Я думаю, что это исторический день для CERN и физики элементарных частиц в Европе и за ее пределами", – заявила генеральный директор CERN Фабиола Джанотти.

Следующим шагом CERN станут поиски финансирования для строительства, что будет достаточно сложным процессом, учитывая необходимую сумму. Речь идет о финансировании сверх бюджета CERN, который он получает от стран-членов. По мнению экспертов, странам за пределами Европы, включая Соединенные Штаты, Китай и Японию, возможно, потребуется присоединиться к ЦЕРН для формирования новой глобальной организации. Строительство планируют начать в 2038 году.

До тех пор лаборатория будет продолжать свои исследования на обновленной версии Большого адронного коллайдера под названием High Luminosity LHC. Этот проект на данный момент находится на стадии разработки.

Строительство Большого адронного коллайдера заняло десятилетия, а его стоимость составляла около 4,75 млрд долларов. Большая часть из этой суммы была выделена рядом европейских стран, такими как Германия, Великобритания, Франция и Испания.

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