От Венеры до Урана. NASA показало, какими бывают закаты в других мирах (видео)

NASA выпустило видео, на котором показало, как могут выглядеть закаты на разных планетах. Моделирование было создано ученым-планетологом из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Джеронимо Вильянуэва. Он использовал инструмент моделирования, который разрабатывается для возможной будущей миссии на Уран. Об этом сообщает New Atlas.

По словам ученых, если смотреть на закат с поверхности Луны, то он будет выглядеть, как упавшее за горизонт Солнце. Не будет ни сумерек, ни палитры цветов, которые присущи закатам на Земле. Живописные закаты обусловлены одним важным компонентом – атмосферой. Знакомые землянам закаты являются результатом солнечного света, проходящего через атмосферу, где он взаимодействует с газами, водяным паром и пылью, создавая различные оттенки и цвета.

Взаимодействие между светом и различными молекулами представляет особый интерес для ученых, поскольку так можно узнать о составе и свойствах атмосферы планеты. Например, на Уране закат будет насыщен лазурным цветом, который постепенно превратится в насыщенно синий с оттенками бирюзового. Такую картину можно будет наблюдать из-за того, что водород, гелий и метан в атмосфере Урана поглощают длинноволновую красную часть света и рассеивают более короткие волны синего и зеленого участков спектра.

Процесс похож на том, что делает земное небо голубым. Исследователи подчеркивают, что это также ценный инструмент для изучения атмосферы Урана для космической миссии в будущем.

Вильянуэва смоделировал закаты на Уране и в других мирах, используя онлайн-инструмент под названием "Генератор планетарного спектра". Он был разработан, чтобы дать понимание ученым об атмосфере и составе поверхности различных планет, экзопланет, лун и комет путем воспроизведения способа, которым свет проходит через их атмосферу.

В первом видео NASA показывает, как движется Солнце, если на него смотреть с других планет. На втором видео видно, какого цвета бывают закаты на Уране, Земле, Марсе, Титане и Венере.

Как ранее сообщал Фокус: