11 новых функций iOS 14: от переводчика до улучшенной конфиденциальности

На прошлой неделе Apple на виртуальной Всемирной конференции разработчиков анонсировала множество предстоящих обновлений программного обеспечения. Установить бета-версию новой iOS можно уже сейчас, но для этого необходимо получить членство в официальной программе для разработчиков Apple за 100 долларов в год. Popular Science собрали самые многообещающие функции новой iOS 14, которые стоит попробовать после её официального выхода в конце 2020 года.

Теперь виджеты можно будет установить на домашнем экране вместе с иконками приложений

Переводчик

Новое приложение от Apple построено на их собственной технологии перевода и поддерживает 11 языков и несколько режимов работы. Приложение может слушать пользователя и произносить его слова на другом языке с минимальной задержкой. Также в нем есть несколько режимов экрана, которые сделают общение с собеседником особенно удобным. В режиме "Внимание" текст крупным шрифтом отображается на экране, так что пользователь быстро сможет показать их другому человеку, если ему срочно нужна помощь. Режим "Разговор" позволяет собеседникам спокойно общаться, а их слова будут появляться в соответствующей части экрана.

По умолчанию перевод происходит с помощью Интернета, но можно загрузить нужные языки на свой телефон и переводить даже без соединения. Это особенно полезно в путешествиях, когда стабильный Интернет часто тяжело найти.

Пользователи бета-версии замечали сбои во время переключения между режимами, но сам перевод происходил быстро и точно.

Использовать встроенный переводчик можно будет и без использования интернета

Виджеты на домашнем экране

Ранее важная информация из любимых приложений отображалась на экране "Сегодня", который открывался свайпом вправо. Но те, кто не пользовался им часто, в итоге вообще забывали о его существовании. В iOS 14 любимые виджеты можно будет поместить прямо на экран "Домой", так что пользователи смогут получать важную информацию сразу после разблокировки телефона.

Виджеты доступны в трех размерах, в зависимости от того, сколько места пользователь захочет им предоставить. В бета-версии имеется не так много вариантов виджетов, но пользователи отмечают удобство виджета "Погода" - теперь само приложение не приходится открывать так часто.

Библиотека приложений

Эта страница располагается последней на домашнем экране и содержит все приложения пользователя. Недавно добавленные и самые популярные приложения находятся вверху экрана, что позволяет быстро получить доступ к нужной программе.

Остальные страницы с приложениями теперь можно скрыть, оставив только нужные виджеты и Библиотеку приложений.

Упоминания в сообщениях

Групповые чаты могут быстро выйти из-под контроля, когда дело доходит до уведомлений, но теперь этим хаосом стало легче управлять. Apple наконец добавили функцию упоминания нужного пользователя в переписках через @ , как, например, в Телеграме, и пользователь сможет получать уведомления, только когда сообщение адресовано и именно ему. Также добавлена опция ответа на конкретное сообщение.

Велосипедные маршруты в Картах

На Всемирной конференции разработчиков Apple заявили, что пользователи Карт больше всего просили велосипедные маршруты. Теперь велосипедисты смогут пользоваться Картами для построения маршрутов с велосипедными дорожками и светофорами. Также приложение будет учитывать перепады высот.

Сейчас опция доступна только нескольких городах, таких как Нью-Йорк и Сан-Франциско, но Apple обещают расширить карту веломаршрутов.

Адаптивное освещение

Эта функция пригодится тем, кто использует приложение Дом. С ним пользователи смогут настраивать теплоту и яркость домашних осветительных приборов. Множество других платформ для умного дома позволяют вам создавать такие подпрограммы, как эта, но это простая вещь, которой Дому явно не хватает.

App Clips

Зачастую пользователи открывают многие приложения только раз, а потом забывают о них. Приложения устаревают и только захламляют телефон. Новая функция App Clips поможет справиться с этой проблемой. Достаточно просканировать QR-код приложения, имеющего такую опцию, или открыть его ссылку в браузере или картах, и вы сможете использовать его функцию, не скачивая в устройство. Clip должен "весить" не более 10 МБ, чтобы его без ущерба могли скачать пользователи мобильного интернета. App Clips в первую очередь предназначена для "единоразовых" приложений, например, для аренды скутера или оплаты парковки.

Улучшенные настройки конфиденциальности в App Store

Теперь каждое приложение в App Store будет иметь упрощенную метку, которая указывает, какие данные о пользователе собирает программное обеспечение и планирует ли разработчик поделиться им с другими. Также будет указано, собираются ли эти данные анонимно или с привязкой к личности пользователя. Теперь пользователи будут точно знать, какую информацию они предоставляют приложениям.

Индикатор записи

Маленькая точка в верхнем правом углу экрана покажет, что камера или микрофон ведут запись в данный момент. Многочисленные теории заговора гласят, что телефон постоянно записывает наши разговоры, чтобы показывать нужную рекламу. Теперь Apple будет показывать своим пользователям, ведется ли за ними слежка.

Отдельные элементы управления фокусом и экспозицией в приложении Камера

Камеры в устройствах Apple всегда были на первых позициях по техническим характеристикам, но стандартное приложение Камера было уж очень упрощенным. Теперь оно предлагает больше ручных настроек, как, например, отдельная настройка фокуса и экспозиции. Это позволит делать фотографии более качественными и яркими и точно понравится фотолюбителям.

Стучание по задней крышке

В рамках расширения функций Универсального доступа пользователи смогут стучать два или три раза по задней крышке телефона для определенных действий. Например, пользователи смогут назначать три стука для снимка экрана. Ранее в iOS была функция встряхивания телефона, но пользователи мало ее использовали.