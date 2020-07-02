Ученые впервые увидели ядро газовой планеты, на которой год длится 18 часов

Астрономам впервые удалось увидеть ядро газовой планеты, кружащей вокруг далекой звезды. Об этом сообщает ВВС.

Известно, что такие газовые гиганты как Юпитер и Сатурн, имеют твердое планетарное ядро под толстой оболочкой из водорода и гелия. Поэтому ранее ученые не могли увидеть эти каменные ядра.

Но теперь команда астрономов обнаружила то, что они называют каменными внутренностями гигантской планеты, у которой нет плотной атмосферы. Ведущий автор Дэвид Армстронг из Университета Уорика и его коллеги запустили программу по обнаружению открытых планетарных ядер в данных космического телескопа TESS.

"Это был один из кандидатов, которых мы отобрали для наблюдений. Мы использовали прибор под названием Harps spectrograph в Чили, с помощью которого мы измерили массу выбранных кандидатов. Найденный объект был исключительно массивным – намного больше, чем мы ожидали на самом деле. Именно тогда мы начали разбираться в том, с чем имеем дело", – говорит Армстронг.

Когда исследователи впервые увидели объект, они подумали, что это может быть двойная звезда.

"Мы продолжали собираться данные, и оказалось, что это все еще планета, но очень огромная", – поясняет ученый.

Ее радиус примерно в три с половиной раза больше земного, но планета в 39 раз массивнее. Планета, под названием TOI 849 b, была обнаружена рядом со звездой, очень похожей на Солнце, которая находится на расстоянии 730 световых лет от Земли.

Ядро планеты вращается так близко к своей родной звезде, что год на ней занимает всего 18 часов, а температура ее поверхности составляет около 1527°С.

Исследователи пока не знают, почему ядро планеты не имеет своей атмосферы, она могла быть утеряна в результате столкновения или просто никогда не сформироваться.

"Я думаю, что одна из самых важных улик заключается в том, что мы нашли планету в "горячей нептуновской пустыне", которая является той областью, где мы обычно не находим планет. Это намекает на то, что скорее всего, планета потеряла свою атмосферу, но на нам понадобятся дополнительные наблюдения, чтобы сказать наверняка", – подытожил Армстронг.

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