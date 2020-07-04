Подарки Земли. ТОП-5 самых больших драгоценных камней и самородков в мире

1 Счастье шахтера

На прошлой неделе сразу два рекордных по величине танзанита (9,2 м, 5,8 кг) нашёл мелкий старатель Саниниу Лайзер. За свою находку муж четырёх жён и отец более чем 30 детей получил от правительства $3,4 млн. Поздравил его с находкой лично президент Танзании. Танзанит — драгоценный камень, который добывается только в провинции Аруша на севере страны. До сих пор самый большой из найденных камней весил 3,3 кг.

2 Колокол свободы

Самый крупный рубин весом 1,7 кг добыли в 1950-х годах в Восточной Африке. Из-за низкой ювелирной ценности из него решили вырезать «Колокол свободы» — один из символов американской борьбы за независимость от Великобритании. Скульптуру также украсили 50 бриллиантами — по количеству американских штатов. Долгое время «Колокол» хранился в ювелирном магазине в штате Делавэр, но в ноябре 2011 года его украли. Тогда стоимость скульптуры оценивали в $2 млн. Воров задержали в 2014 году, но след камня утерян.

3 "Звезда Адама"

В 2015 году в одной из шахт на Шри-Ланке, возле Ратнапура, известного также как город самоцветов, обнаружили самый большой в мире сапфир. Камень назвали «Звезда Адама» — по местным легендам, Адам после изгнания из Эдемского сада отправился на Шри-Ланку. В Институте геммологии Коломбо вес сапфира оценили в 1404,49 карата (около 280 г), а стоимость — в $100 млн.

4 Алмаз "Куллинан"

Самый крупный алмаз в мире (3106,75 карата, или 621,35 г) нашли в 1905 году в Южной Африке. Своё название он получил в честь владельца рудника Томаса Куллинана. В процессе огранки алмаз разделили на два огромных, семь крупных и 96 мелких бриллиантов. Два самых больших украсили скипетр короля Эдуарда VII и корону Британской империи. Недавно учёные обнаружили, что «Куллинан» — не только самый крупный алмаз в мире, но и образовался на рекордной глубине — 600 км.

5 Самородок Канаэ

Самый большой в мире самородок золота найден в Австралии в 1872 году. Он имел форму плитки длиной 144 см и весил почти 290 кг. До настоящего времени самородок не сохранился, поскольку вскоре его пустили на переплавку. Самый крупный из существующих самородков — «Самородок Канаэ» — нашли в 1983 году в бразильском штате Пара. Весит он 60,82 кг и содержит 52,33 кг золота. Самородок выкупил Центральный банк Бразилии, теперь он хранится в «Золотом зале» Музея денег в столице страны.