Неандертальцы всему виной. Ученые нашли причину тяжелого COVID-19 и ей 60 тысяч лет

Ученые предполагают, что одна из частей ДНК, связанная с тяжелым течением коронавируса, была передана современному человеку от неандертальцев 60 тыс. лет назад. Об этом сообщает New York Times.

По словам ученых, они пока не знают, почему именно эта часть ДНК увеличивает риск тяжелого заболевания коронавирусом. Но результаты нового исследования показывают, что древняя история человечества влияет на здоровье современных людей до сих пор.

"Этот эффект скрещивания, который произошел 60 тыс. лет назад, все еще оказывает свое влияние сегодня", – говорит генетик из Принстонского университета Джошуа Эйки.

Исследование показало, что этот фрагмент генома, охватывающий шесть генов в 3-й хромосоме человека, совершил удивительное путешествие по истории человечества. Эта часть генома сейчас распространена в Бангладеш, где 63% жителей имеют по крайней мере одну его копию. По всей Южной Азии почти треть людей унаследовала этот сегмент ДНК.

Однако в других местах он не слишком распространен. Только 8% европейцев имеют такую часть ДНК, и только 4% в Восточной Азии. Он почти полностью отсутствует в Африке.

Пока неясно, какая эволюционная модель отвечает за распространение части генома за последние 60 тыс. лет.

"Это вопрос на 10 тысяч долларов", – говорит соавтор исследования, генетик из Каролинского института в Швеции Хьюго Зеберг.

"Следует подчеркнуть, что на данный момент это просто предположение", – заявил другой соавтор, директор Института эволюционной антропологии им. Макса Планка Зеберга Сванте Паабо.

Исследователи только начинают понимать, почему COVID-19 более опасен для некоторых людей, чем для остальных. Например, в прошлом месяце ученые сравнили людей с тяжелым COVID-19 в Италии и Испании с теми, кто имел легкие симптомы. Ученые увидели два места в геноме, связанных с большими рисками. Один из них находится в 9-й хромосоме и отвечает за группу крови. Второй – это неандертальский сегмент в 3-й хромосоме человека.

Новые данные показали еще большую связь между коронавирусом и 3-й хромосомой. Люди, у которых сразу два опасных сегмента в ДНК, в три раза чаще страдают от тяжелой формы COVID-19, чем те, у кого их вовсе нет.

Получив такие результаты, доктор Зеберг решил выяснить, действительно ли эта часть ДНК передалась современному человеку от неандертальцев. По его словам, около 60 тыс. лет назад некоторые предки современных людей вышли из Африки и отправились в Европу, Азию и Австралию. Эти люди встречали неандертальцев и скрещивали свои гены. Как только ДНК неандертальцев появилась в нашем генофонд, она распространилась в следующих поколениях.

Как оказалось, большинство генов неандертальцев вредны для современного человека. В большинстве случаев они негативно влияли на возможность иметь детей. В результате гены неандертальцев стали встречаться реже, и многие из них вовсе исчезли из нашего генофонда.

Но некоторые гены, видимо, обеспечили эволюционное преимущество и стали довольно распространенными. В мае Зеберг, Паабо и доктор Джанет Келсо, также из Института Макса Планка, обнаружили, что у одной трети европейских женщин есть рецептор гормона неандертальца. Он связан с повышенной рождаемостью и меньшим количеством выкидышей.

Ученые ранее знали, что некоторые гены неандертальцев, которые распространены сегодня, помогают также бороться с вирусами. Когда современные люди пришли в Азию и Европу, они могли столкнуться с новыми вирусами, против которых у неандертальцев уже был иммунитет. С тех пор в человеческой ДНК сохранились эти гены.

Доктор Зеберг изучил 3-ю хромосому и обнаружил, что ее часть, которая отвечает за тяжелое течение COVID-19, является той же, что была найдена в неандертальце, жившем в Хорватии 50 тыс. лет назад.

Ученые предполагают, что иммунный ответ, который работал против древних вирусов, в конечном итоге, стал виновником чрезмерной реакции на новый вирус. Пациенты с тяжелыми случаями коронавируса страдают именно от этого, когда их иммунная система запускает неконтролируемые атаки. Они заканчиваются рубцеванием легких и вызывают обширные воспаления в организме.

Как ранее сообщал Фокус: