239 ученых призвали ВОЗ признать, что коронавирус распространяется не только при кашле или чихании
ВОЗ давно считает, что коронавирус главным образом распространяется в виде крупных респираторных капель, которые попадают в воздух при чихании или кашле, а после быстро оседают на пол. Но 239 ученых из 32 стран мира призвали ВОЗ пересмотреть свою позицию, так как полагают, что коронавирус может распространяться и с более мелкими аэрозольными частицами. Об этом сообщает New York Times.
Открытое письмо от исследователей было направлено в ВОЗ и на следующей неделе его собираются опубликовать в научном журнале.
Даже в своей последней рекомендации о коронавирусе, выпущенной 29 июня, ВОЗ пишет, что воздушная передача вируса с аэрозольными каплями (менее 5 микрон) возможна лишь при определенных медицинских процедурах. Поэтому ВОЗ считает, что правильная вентиляция помещений и респираторы N95 важны только в подобных обстоятельствах. Вместо этого, ВОЗ активно пропагандирует мытье рук, хотя существует ограниченное количество факторов передачи вируса с поверхностей.
Технический руководитель ВОЗ по борьбе с инфекцией доктор Бенедетта Аллегранци говорит, что доказательства распространения вируса по воздуху неубедительны.
"Особенно в последние пару месяцев мы неоднократно заявляли, что считаем воздушную передачу возможной, но не подкрепленной твердыми или даже четкими доказательствами. По этому поводу идет большая дискуссия", – говорит Аллегранци.
Но команда исследователей, в том числе из ВОЗ, считает позицию организации антинаучной. Эксперты говорят, что коронавирус может заражать как через большие капли, так и через маленькие, которые могут долго циркулировать в помещениях.
"С 1946 года мы знаем, что кашель и разговоры приводят к образованию аэрозольных капель", – говорит эксперт по воздушной передаче вирусов из Политехнического университета Виргинии Линси Марр.
Она подтверждает, что ранее ученые не смогли вырастить коронавирус из аэрозолей в лаборатории. Но это не значит, что аэрозоли являются не заразными.
"Большинство образцов в этих экспериментах были взяты из больничных палат с хорошим воздушным потоком, который разбавил вирусные частицы", – говорит Марр.
По ее словам, в большинстве помещений "скорость воздухообмена обычно намного ниже, что позволяет вирусу накапливаться в воздухе, создавая больший риск".
Если воздушная передача является значительным фактором в пандемии, особенно в людных местах с плохой вентиляцией, последствия будут существенными. По словам экспертов, маски могут понадобиться в помещениях, даже при большой социальной дистанции. Медицинским работникам могут понадобиться респираторы N95, которые отфильтровывают даже самые маленькие респираторные капли, поскольку они чаще контактируют с зараженными людьми.
Системы вентиляции в школах, дома престарелых, жилых домах и на предприятиях, возможно, должны минимизировать рециркуляцию воздуха и добавлять новые мощные фильтры. Также ультрафиолетовое излучение понадобится для уничтожения мелких частиц вируса, которые циркулируют в помещениях.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ученые узнали, как долго коронавирус остается заразным. Новое исследование показало, при каких условиях частицы коронавируса живут дольше.
- А финские ученые показали, как можно подхватить коронавирус во время пробежки. Исследователи сделали симуляцию того, как вирус может распространяться в супермаркете и на пробежке.
- Также громкий разговор помогает коронавирусу держаться в воздухе до 14 минут. Человек может распространять в воздухе тысячи капель ротовой жидкости во время разговора.
- Эксперимент с ультрафиолетом показал, как коронавирус распространяется в ресторанах. В эксперименте приняли участие 10 человек, среди которых был один "инфицированный".
- Также ученые выяснили, какие расстройства психики может вызвать коронавирус. Исследователи говорят, что риску подвержены пациенты с тяжелой формой COVID-19.