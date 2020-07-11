В Нидерландах показали концепт спиральной "башни обозрения" на солнечной и ветровой энергии

Нидерландские разработчики, которые принимали участие в создании London Eye и Ain Dubai, представили концепт аттракциона на солнечной и ветровой энергии, пишет ArchiEcho.

По задумке, конструкция всего аттракицона должна быть спиральной, соответственно кабины с пассажирами должны двигаться вверх по спирали, причем только на экологически чистой энергии.

Сам аттракцион – видеоизмененная версия колеса обозрения. На его вершине установят ветряк, у основания – солнечные панели. Каждая кабина тоже будет генерировать электроэнергию по принципу электрокара.

Высота башни может колебаться от 60 до 150 метров. Всего на аттракционе должно быть от 4 до 16 кабин, вместимость каждой – до 12 человек. Одноразовая поездка займет от 3 до 10 минут.

Сейчас разработчике находятся в поисках инвесторов для реализации проекта.