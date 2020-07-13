Моложе, чем думали. Ученые пересмотрели возраст Луны

Ученые выяснили, что возраст Луны намного меньше, чем принято считать. В новом исследовании говорится, что спутнику Земли 4,425 млрд лет, а не 4,51, как предполагалось ранее. Таким образом, Луна оказалась на 85 млн лет моложе. Об этом сообщает Phys.org.

В новом исследовании принимали участие планетарные геофизики из Немецкого аэрокосмического центра и ученые из Университета Мюнстера. Они использовали новую математическую модель, чтобы определить точный возраст Луны.

По словам исследователей, еще 4,5 млрд лет назад Солнечная система была хаотичной. Земля все еще формировалась, становясь все горячее внутри. Все обширные части скалистой мантии растаяли и образовали магматический океан. Именно в это время у Земли появился естественный спутник. Ученые отмечают, что это произошло в результате столкновения Земли с протопланетой. Тогда от планеты откололся большой кусок, который со временем оброс космическим мусором, образовав новое планетное тело – Луну.

"Результаты нашего последнего моделирования позволяют предположить, что протопланета врезалась в молодую Землю примерно через 140 млн лет после формирования Солнечной системы 4,567 миллиарда лет назад. Согласно нашим расчетам, это произошло 4,425 миллиарда лет назад – с погрешностью в 25 млн лет", – говорит ведущий автор исследования Максим Морис.

Исследователи отмечают, что не только Земля имела магматические океаны в раннем возрасте. Энергия, полученная в результате аккреции, также привела к образованию магматического океана на Луне. Спутник покрылся магмой глубиной более 1 тыс. км. Магматический океан начал быстро затвердевать и образовал на поверхности корку плавающих легких кристаллов.

До сих пор ученые не могли определить, сколько времени потребовалось, чтобы магматический океан полностью кристаллизовался, поэтому возраст Луны оставался неточным.

Для расчета времени застывания магматического океана Луны ученые использовали новую компьютерную модель, которая впервые всесторонне проанализировала процессы, связанные с затвердеванием магмы.

"Результаты модели показывают, что магматический океан Луны был долгоживущим и ему потребовалось почти 200 млн лет, чтобы полностью затвердеть. Старые модели предполагали, что период затвердевания длился всего 35 млн лет", – добавляет Морис.