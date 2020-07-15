На крупнейшем 3D-принтере в Европе напечатали двухэтажный дом

В Бельгии, в городе Антверпен, с помощью крупнейшего в Европе 3D-принтера был построен прототип двухэтажного дома. Об этом сообщает New Atlas.

По словам компании Kamp C, которая распечатала дом, площадь здания составляет около 90 кв. м. Сооружение является первым в мире жилым двухэтажным домом, который распечатались на 3D-принтере, ранее таким же образом построили офисное здание высотой в два этажа.

Дом был построен с использованием принтера COBOD BOD2 размером 10x10 м. Процесс строительства базовой конструкции происходил слоями снизу вверх, как это обычно происходит при 3D-печати. Для постройки дома использовалась специальная смесь, похожая на цемент.

Последние штрихи к зданию добавили люди, например, установили крышу и окна.

Строительство дома было завершено в течение трех недель. Но в компании говорят, что этот процесс в будущем можно сократить до 2 дней.

"Прочность материала на сжатие оказалась в три раза выше, чем у обычного быстровозводимого кирпича. Помимо волокон в бетоне, количество используемой арматурной сетки крайне ограничено. В результате используемой технологии печати опалубка оказалась ненужной, что позволило сэкономить приблизительно 60% на материале, времени и бюджете", – говорит менеджер проекта Марийке Аертс.

Внутренняя часть дома-прототипа имеет размеры, аналогичные типичному бельгийскому дому. Но правда, жить в нем никому не придется, сооружение было создано для исследовательских целей и как пример возможностей архитектуры 3D-печати.

В доме есть прихожая, два конференц-зала и кухонная зона. Компания также оснастила здание некоторыми энергосберегающими функциями, такими как пол с подогревом, солнечные батареи и тепловым насосом. В будущем дом обзаведется и зеленой крышей.

Отмечается, что в июле и августе дом будет принимать гостей, заинтересовавшихся этой технологией.