Подвела пандемия: запуск космического телескопа James Webb снова откладывается

NASA и ESA объявили, что запуск космического телескопа James Webb снова откладывается. Во многом благодаря пандемии коронавируса запуск будет перенесен на октябрь 2021 года. Об этом сообщает New Atlas.

Решение было принято по результатам завершения оценки рисков. В процессе анализа был оценен объем задач по тестированию и подготовке, которые еще необходимо выполнить перед запуском. Руководители проекта пытались спрогнозировать, успеют ли они завершить все необходимые работы к запуску телескопа в марте 2021 года.

К сожалению, эксперты пришли к выводу, что не успеют уложиться в ранее намеченные сроки. Работа над запуском замедлилась из-за пандемии, включая сокращение персонала.

Даже сама оценка рисков пострадала из-за вируса. Изначально ее собирались провести в апреле, но завершили лишь на этой неделе.

Но в космических агентствах заявили, что задержка запуска не станет причиной превышения бюджета проекта.

"Исходя из текущих прогнозов, программа рассчитывает завершить оставшуюся работу в рамках нового графика, не требуя дополнительных средств", – говорит директор программы в NASA Грегори Робинсон.

Изначально запуск телескопа планировался в октябре 2018 года, после он был перенесен на июнь 2019 года, затем на середину 2020 года, а еще позже – на март 2021 года.

В начале следующего года телескоп будет полностью укомплектован и отправлен на стартовую площадку во Французской Гвиане, Южная Америка. Там он будет упакован в обтекатель ракеты-носителя Ariane 5.

В своей работе телескоп James Webb будет опираться на предыдущие исследования телескопов Hubble и Spitzer, исследуя космос в инфракрасном диапазоне. Телескоп позволит изучить самый ранний свет во вселенной и даст более детальную информацию об атмосфере отдаленных экзопланет.