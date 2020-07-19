В Израиле компьютерная томография раскрыла тайну 3-тысячелетней мумии

Израильские ученые с помощью компьютерной томографии в медицинском центре смогли установить настоящие "личности" двух 3-тясячелетних мумий. Об этом пишет Daily Mail.

Мумии долгое время хранились в национальном морском музее Хайфы. Их точное происхождение неизвестно, но считалось, что в одном из саркофагов находится мумифицированное тело ребенка.

Саркофаг с мумией в форме бога Осириса

Однако исследование показало, что на самом деле эта мумия (из саркофага в форме бога Осириса) представляет собой имитацию из грязи и зерна.

Изображение мумии на компьютерной томографии

Во втором саркофаге, в форме бога неба и солнца Гора, оказалась мумифицированная птица, вероятно, сокол.

Изображение мумии в виде бога Гора на томографии

Ученые допускают, что небольшие саркофаги изначально могли храниться в гробнице фараона, куда были помещены как жертвы богам от имени умершего.

"В древнем Египте было принято помещать в гробницу артефакты, например, мумии животных и птиц. В частности, птицы считались защитниками умерших, их часто помещали в гробницы с фараонами", - рассказала одна из сотрудниц музея Марсия Хавит.

Подобные мумии были довольно распространены в Древнем Египте. В прошлом году французские ученые просканировали мумию кота и выяснили, что на самом деле это была подделка.

Оказалось, что ее создатели "схалтурили" и подсунули в сверток чужие останки: у древнеегипетского кота были три хвоста и пять лап, причем все они задние, а вместо головы вообще моток из ткани. Ученые считают, что фальшивую мумию сделали для продажи и наспех, потому и отнеслись к делу настолько непрофессионально.