Музей науки в Лондоне просит опознать таинственные предметы из их коллекции

Лондонский Музей науки, основанный в 1857 году обладает богатой коллекцией разнообразных предметов, посвященных космонавтике, машиностроению, инженерному делу, информационным технологиям и многим другим отраслям науки. Однако предназначение некоторых предметов остается загадкой. Кураторы решили обратиться к общественности за помощью. Об этом пишет The Guardian.

Многие из таинственных предметов обнаружились в ходе перевозки 300 000 предметов из основного здания в Лондоне на специально построенный объект в Национальном центре коллекций Музея науки в Уилтшире.

"В рамках этого переезда мы должны рассмотреть и обработать, и инвентаризировать, и сфотографировать каждый предмет, хранящийся в музее", - рассказала Джессика Брэдфорд, хранительница коллекций в Музее науки.

Инструмент с клиновидной головкой, отлитый из сплава на основе олова

Трубки из стекла, которые возможно использовались для электрических опытов

Брэдфорд сказал, что некоторые открытия уже были сделаны командой в ходе переезда, начатого еще два года назад. Тогда они выяснили, что таинственные китайские предметы из бронзы использовались для сжигания благовоний.

Но истории многих других объектов еще не раскрыты.

Этот элегантный аппарат считается очистителем воздуха, который был подарен Папе Льву XIII. Он был изготовлен компанией Gisors в Париже, Франция, в 1894 году. Это металлический механизм находится в коробке с бархатной обивкой

Неопознанный латунный предмет, состоящий из трубки с вложенным веером

Этот предмет является частью музейной коллекции. Его назначение неизвестно. Он был изготовлен между 1750-1850 годами из стали и дерева

"В некоторых случаях мы заходим в тупик, и именно сейчас уместно спросить совета у публики. ", - сказала Брэдфорд. Пока кураторы музея демонстрируют десять загадочных предметов, но уверяют, что их гораздо больше.

В музее пытаются выяснить, кто этот джентльмен, изображенный на портрете с книгой по анатомии, и кто автор картины

Непонятный предмет с ножным приводом, который неясно как использовался

Этот предмет относится к химической коллекции, но никто не знает, как он использовался

Шесть стальных патроноподобных цилиндров в чехле из кожзаменителя. Изготовлено в Британии между 1840 и 1890 годами

Таких предметов несколько, парочка хранится в Музее науки в Манчестере, но там тоже не в курсе, что это и для чего использовалось/Все фото: Peter Grugeon/Science Museum Group

Некоторые из предметов принадлежали сэру генри Веллкому, который передал свою коллекцию артефактов в музей. Но не оставил никаких пояснений.