Сделайте тише. Ученые выяснили возможную причину потери слуха в старости

Исследование, проведенное экспертами из специализированной больницы Massachusetts Eye and Ear, представляет собой новую гипотезу, объясняющую возрастную потерю слуха.

Новое исследование, опубликованное в журнале JNeurosci, предоставило доказательства того, что возрастная потеря слуха, в первую очередь, вызвана повреждением сенсорных волосковых клеток внутреннего уха, а технологии регенерации волос могут предложить новые методы лечения.

Обычно считается, что пресбиакузис, или старческая тугоухость, возникает из-за медленно дегенерирующей stria vascularis (сосудистая полоска улиткового лабиринта). Предыдущие исследования на животных показали, что возрастная атрофия в stria vascularis действительно вызывает потерю слуха не только у животных, но и у людей.

Основная задача нового исследования: провести самый масштабный и детальный анализ вскрытых посмертных образцов, дабы окончательно понять патологию возрастной потери слуха.

В ходе исследования было изучено более 120 вскрытых образцов внутреннего уха человека. Большинство из них сопровождались звукограммами, собранными при жизни испытуемых, что позволило исследователям четко соотнести анатомические данные с закономерностями потери слуха.

Во время исследования также выяснилось, что повреждение stria vascularis не соотносилось с тяжестью потери слуха. Вместо этого наиболее точным параметром была степень и место гибели волосковых клеток.

Это означает, что повреждение сенсорных волосковых клеток в улитке, может быть основной причиной пресбиакузиса, а также что возрастная потеря слуха не является неизбежным следствием старения, а скорее связана с длительным звуковым воздействием. По словам М. Чарльз Либермана, соавтора исследования, гибель волосяных клеток в ушах человека можно избежать, защищая себя от громкой среды звуков.

«Вполне вероятно, что, если бы мы были более осторожными и защищали наши уши от длительной шумной деятельности или полностью избегали ее, то в пожилом возрасте мы бы имели нормальный слух».

Ведущий автор исследования, Пейже Ву, говорит, что им удалось значительно расширить возможности будущего лечения слуха у пожилых людей. Если повреждение волосяных клеток действительно является основной причиной пресбиакузиса, то ряд последних достижений в области регенерации волосяных клеток, могут быть повторно использованы для лечения потери слуха.