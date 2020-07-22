Огородная миссия. Ученые из NASA учатся выращивать редиску на Луне

Ученые продолжают экспериментировать с выращиванием сельскохозяйственных культур, чтобы решить нелегкую проблему питания для астронавтов на Луне и Марсе. Об этом сообщает Space.com.

Сперва Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) начала работу над моделированием условий лунной почвы на Земле, чтобы разобраться, как астронавты смогут выращивать еду на спутнике. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в эксперимент.

Работая из дома исследователи решили провести эксперимент за пределами офиса. Речь шла о выращивании редиса в почве без питательных веществ, а также с их минимальным количеством. Провести эксперимент у себя дома решил член команды NASA Макс Колеман.

Исследователь заказал семена редиса вместе с пустынным песком, и начала домашний эксперимент.

"Мы пытаемся показать, что астронавты могут использовать садоводство для выращивания собственной пищи на Луне. Мы собираемся сделать один крошечный шаг в этом направлении, чтобы показать, что лунная почва содержит вещества, которые могут послужить в качестве питательных веществ для растений. Это включает в себя получение правильных химических элементов, позволяющих растениям вырабатывать хлорофилл, при участии которого происходит фотосинтез", – говорит Колеман.

По его словам, для эксперимента редиска была выбрана не случайно.

"Она и раньше использовалась в космосе, так как прорастает очень и очень быстро", – отмечает ученый.

Кроме этого, поскольку один лунный день длится приблизительно 28 земных суток из-за медленного вращения Луны, быстрота роста редиса очень важна.