Астрономы нашли молодой аналог Солнечной системы с "новорожденной" звездой

Астрономы обнаружили на орбите молодой звезды TYC 8998-760-1 две гигантские экзопланеты. Об этом сообщает SCI Science.

Открытие было сделано при помощи Очень большого телескопа и прибора SPHERE. По словам ученых, звезда TYC 8998-760-1 солнечного типа и расположена на расстоянии 309 световых лет в небольшом южном созвездии Муха. Особенность звезды в том, что она имеет ту же массу, что и Солнце, но ей всего 16,7 млн лет.

Более ранние исследования помогли ученым обнаружить на орбите звезды одну массивную планету TYC 8998-760-1b, радиус которой в 3 раза больше радиуса Юпитера, а ее масса составляет 14 масс Юпитера.

Но недавно была отрыта еще одна планета TYC 8998-760-1c, которая как минимум в 6 раз массивнее Юпитера.

Две планеты вращаются вокруг своей звезды на расстояниях 160 и 320 астрономических единиц. Такое расстояние намного дальше, чем находятся Юпитер или Сатурн от Солнца.

"Открытие представляет собой снимок среды, очень похожей на нашу Солнечную систему, но на гораздо боле ранней стадии ее развития", – говорит ведущий автор исследования аспирант Лейденского университета Александр Бон.

"Несмотря на то, что астрономы косвенным образом обнаружили тысячи планет в нашей галактике, только небольшая часть этих экзопланет была обнаружена в ходе прямого наблюдения. Такие наблюдения очень важны для поиска среды, которая может поддерживать жизнь", – говорит соавтор исследования из Лейденского университета Мэтью Кенворти.

TYC 8998-760-1 – это первая многопланетная система, которая была обнаружена с помощью непосредственных наблюдений, расположенная рядом с более молодым аналогом Солнца.

"Наша команда смогла сделать первый снимок двух газовых гигантов, которые вращаются вокруг молодой аналога Солнца", – говорит соавтор Маддалена Реджани.