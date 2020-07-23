Среди кальмаров и трески. В Испании нашли римские амфоры в магазине замороженных морепродуктов

На востоке Испании 13 римских амфор и якорь 18-го века были случайно найдены в магазине замороженных морепродуктов. Об этом сообщает The Guardian.

Артефакты были обнаружены полицейскими во время обычной инспекции магазина. Как оказалось, находки были сделаны сыном владельца магазина на рыбалке и использовались в магазине в качестве декора.

Инцидент произошел в прибрежном городе Санта-Пола, провинция Аликанте, где сотрудники отдела охраны окружающей среды Гражданской гвардии Испании обратили внимание на древние артефакты среди кальмаров и трески.

"Они увидели различные керамические амфоры, разбросанные в этом месте, металлический якорь и гравированную доску из известняка. Все артефакты выглядели достаточно древними", – говорится в сообщении полиции.

Все предметы были конфискованы, а также о находке уведомили департамент культуры правительства Валенсии. Предварительный анализ показал, что керамические сосуды были римскими и могли датироваться первым веком нашей эры. Амфоры были доставлены в Морской музей Санта-Пола.

Эксперты из музея пришли к выводу, что амфоры оказались на морском дне после кораблекрушений у побережья Средиземного моря. Якорь был изготовлен в 18 веке, а на найденной табличке было выгравировано слово "ESTE", или восток.

"Большая часть из 13 амфор использовались для хранения и транспортировки нефти, которая добывалась в Андалусии и отправлялась в Рим из Портус-Яликанус, теперешнего порта Санта-Пола. Другие амфоры использовались в качестве контейнеров для вина или рыбного соуса", – говорится в заявлении.

Полиция также подчеркнула, что на владельца магазина и его сына было заведено уголовное дело по подозрению в совершении преступлений против исторического наследия.