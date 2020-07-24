Большое путешествие: ученые выяснили, как крокодилы попали в Америку 11 миллионов лет назад

Ископаемый череп крокодила вида Crocodylus checchiai был найден в Африке на территории современной Ливии. И он очень похож на черепа четырех ныне существующих видов американского крокодила. Об этом пишет Nature.

Самый старый скелет крокодила, найденный в Америке, насчитывает 5 миллионов лет, так что ученые задавались вопросом, как данное животное попало на материк и где они завелись раньше – в Африке, или все же в Америке.

Читайте также: Музей науки в Лондоне просит опознать таинственные предметы из их коллекции

Древние черепа показывают, что крокодилы достигли Америки около 11 миллионов лет назад в эпоху позднего миоцена, мигрируя на запад из Австралии через Африку.

Открытие было сделано, когда ученые исследовали ископаемый череп, который хранился в Музее науки Римского университета Сапиенца. Его нашли в Ливии в 1939 году, и он отлично сохранился.

Череп исследовали с помощью компьютерного томографа и нашли некоторые особенности, ранее остававшиеся незамеченными, например, выпуклость на носу. У ныне живущих в Африке крокодилов такой выпуклости нет, зато она имеется у американских крокодилов.

Также исследования показало, что крокодилы действительно не слишком изменились за миллионы лет эволюции и дошли до наших дней в практически неизменном виде.