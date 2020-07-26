В Telegram появилась функция видеозвонка. Воспользоваться ей пока могут только владельцы iPhone

Мессенджер Telegram добавил функцию видеозвонка. Пока она доступна в тестовом режиме, и воспользоваться ей могут только владельцы iPhone.

Об этом информирует портал Код Дурова.

"Все мы так давно ждали важное нововведение – появление видеозвонков в Telegram! Чудо сбылось: команда мессенджера обновила приложение для iOS в App Store и теперь можно воспользоваться данной функцией. Но для этого пока нужно проделать немного манипуляций", – говорится в сообщении.

Скачать новую функцию Telegram можно через App Store, в данном случае это версия 6.3. Чтобы ее активировать, необходимо:

10 раз нажать на значок настроек в приложении;

включить функцию Experimental Feature (экспериментальные функции);

зайти в профиль, потянуть аватарку вниз.

После этого можно звонить по видеосвязи собеседнику, однако необходимо убедиться, что у него, также включена подобная функция.

На данный момент пока неизвестно, когда видеовызовы станут полностью доступны на всех смартфонах.

Напомним, основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей отказаться от установки приложений из Google Play и App Store. Причиной он назвал комиссию в 30%, которую платят разработчики с покупок в мобильных приложениях, установленных через эти магазины.