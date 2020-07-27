Грибок из реактора ЧАЭС защитит от радиации поселения на Луне и Марсе, – ученые

NASA собирается вернуться на Луну в 2024 году, и возможно, установить постоянное присутствие человека на спутнике к концу десятилетия. Для достижения цели, придется преодолеть еще много материально-технических препятствия, среди которых космическая радиация. Об этом сообщает Cnet.

Радиационное излучение в космосе представляет реальную угрозу для здоровья космонавтов. Если люди собираются колонизировать Луну, Марс и отправиться дальше в космос, то решить вышеупомянутую проблему крайне важно. По словам ученых, магнитное поле и атмосфера Земли защищает людей от излучения из космоса. В это же время, астронавты на МКС в 20 раз больше подвергаются воздействию радиации, чем люди на Земле за год.

Для того, чтобы защитить космонавтов и будущих колонизаторов других планет, ученые начали изучать свойства крайне выносливого организма. Его обнаружили в самом радиоактивном месте на планете – Чернобыльской зоне.

Ранее в реакторе ЧАЭС были обнаружены несколько видов грибков, которые "питались" экстремальными уровнями радиации.

В рамках нового исследования ученые экспериментировали с одним из таких видов – Cladosporium sphaerospermum. Исследователи проверяли теорию о том, что грибок из Чернобыля сможет стать самовосстанавливающимся щитом для защиты космонавтов в открытом космосе.

Ученые отправили грибок на МКС на 30 дней и проанализировали его способность блокировать излучение. Грибок Cladosporium sphaerospermum содержит пигмент, известный как меланин, который может поглощать излучение и превращать его в энергию.

Во время эксперимента использовали две чашки Петри, в одной разместили грибок, а вторая была пустой – контрольной. Под обеими чашками располагались детекторы радиации. В течение 30 дней детекторы измеряли уровни радиации каждые 110 секунд. Результаты показали, что грибок способен адаптироваться к микрогравитации и развиваться под воздействием радиации. Он смог заблокировать часть радиационного излучения, уменьшив его уровень почти на 2%.

Исследователи отмечают, что одно из основных преимущество – самовоспроизводство грибка из микроскопического количества. По словам ученых, необходимо лишь отправить небольшое количество грибка на орбиту, дать ему питательные вещества и он будет размножаться, образуя биологический радиационный щит. С некоторыми изменениями грибы можно использовать для защиты баз на Луне или Марсе.