Солнечная система вращается вокруг невидимого центра, и это не Солнце, – ученые

Принято считать, что Солнце является центром Солнечной системы. Вокруг звезды вращаются планеты, пояс астероидов, метеоритов и горстка дальних комет. Но астрономы утверждают, что такое утверждение не совсем правильно. Об этом сообщает Business Insider.

"Все в Солнечной системе вращается вокруг центра масс" – пишет планетолог из японского космического агентства JAXA Джеймс О'Донохью.

Этот центр масс, называемый барицентром, является средним арифметическим всех точек с учетом локальной плотности или удельного веса. В нашей солнечной системе эта точка редко совпадает с центром Солнца.

Для того, чтобы это продемонстрировать, О'Донохью создал анимацию, которая показывает, как Солнце, Сатурн и Юпитер играют в перетягивание каната вокруг барицентра, отправляя нашу звезду по круговым мини-орбитам.

"Естественно полагать, что мы вращается непосредственно вокруг Солнца. Очень редко центр масс Солнечной системы выравнивается с центром Солнца", – отмечает ученый.

Движение Солнца на видео преувеличено, чтобы сделать его более заметным, но наша звезда действительно вращается в миллионах километров от барицентра – иногда проходя над ним, иногда отклоняясь от него.

Большая часть этого движения вызвана гравитацией Юпитера. Солнце составляет 99,8% массы Солнечной системы, но Юпитер содержит большую часть оставшихся 1,2%. Его масса очень мягко притягивает Солнце.

"Солнце фактически немного вращается вокруг Юпитера", – подчеркивает О'Донохью.

Он также добавляет, что планеты солнечной системы и их луны имеют собственный барицентр. Например, Земля и Луна вращаются проще, где барицентр остается внутри Земли. На соответствующем видео также показывается, как Земля и Луна будут двигаться в течение следующих трех лет.

Барицентры иногда помогают ученым находить скрытые планеты, вращающиеся вокруг других звезд, когда масса системы намного больше, чем можно увидеть.

Недавно астрономы нашли молодой аналог Солнечной системы с "новорожденной" звездой. Пока в планетарной системе имеется два газовых гиганта и подобная Солнцу звезда, которой всего 16,7 миллионов лет.