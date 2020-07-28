Аромат космоса в флаконе. В предпродажу поступили духи, разработанные NASA

Несколько десятилетий назад NASA попросило специалистов разработать "запах космоса", чтобы помочь подготовить космонавтов к выходу на орбиту. На основе этой разработки были созданы духи с ароматом космоса, которые уже поступили в предпродажу. Об этом сообщает Good News Network.

Парфюмерная вода Eau de Space, на краудфандинговой площадке Kickstarter, собрала уже 516 000 долларов в виде предварительных заказов.

"Со времени первой космической прогулки астронавты были потрясены сохраняющимся запахом при возвращении обратно в космический корабль", – говорится в описании духов.

"Единственный раз, когда вы можете почувствовать запах космоса, это когда вы возвращаетесь с космической прогулки. Когда вы открываете люк, появляется характерный запах", – говорит астронавт NASA полковник Крис Хэдфилд.

Некоторые сравнивают запах космоса с ромом, фруктами, жаренным стейком и барбекю. Первые космические туристы также замечали резкий аромат, когда открывался люк, они сравнивали его с запахом печенья.

Кроме этого, астронавт Apollo-12 Юджин Сернан рассказывал, что у Луны также есть свой запах, который похож на "отработанный порох".

"Запах космоса настолько отчетливый, что NASA обратилось к производителю ароматов, чтобы воссоздать его для своих тренировочных симуляций", – говорится в документах космического агентства.

Теперь производители в сотрудничестве с парфюмерами заключили эксклюзивные контракты на воспроизведение секретной формулы, основанной на информации от астронавтов.

Каждый флакон духов продается по цене 29 долларов, часть вырученных денег пойдет на программу STEM (Science, technology, engineering, mathematics) для студентов с низким уровнем дохода.

Парфюмерная вода производится в Великобритании с использованием экологически чистых технологий, включая нулевые производственные отходы. Предварительные заказы уже поступили от 11 тыс. человек, а до старта официальных продаж остается 21 день.