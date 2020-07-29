В Сибири из-за изменения климата все шире раскрываются "ворота в подземный мир"

В Сибири из-за изменения климата с каждым годом растет гигантский Батагайский кратер, который местные жители называют "воротами в подземный мир". Об этом сообщает журнал Science.

Батагайский кратер, который располагается в Восточной Сибири, представлял из себя небольшой овраг, когда был открыт в 1960-х годах. Со временем он увеличивался из-за таяния вечной мерзлоты. Теперь его ширина составляет более 900 метров, что также свидетельствует об угрозе для вечной мерзлоты в Арктике. Там температура растет вдвое быстрее, чем в среднем за последние 30 лет.

Для ученых подобная мерзлота является капсулой времени, которая рассказывает о древнем климате и экосистемах на планете. Согласно последним исследованиям, в Батагайском кратере содержится самая древняя вечная мерзлота из открытых в Евразии возрастом 650 тыс. лет. Ученые надеются выяснить, как вечная мерзлота и поверхностная растительность реагировали на теплый климат в прошлом.

"Для нас открывается окно в те времена, когда вечная мерзлота была стабильной, и времена, когда она разрушалась", – говорит палеоклиматолог из Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера Томас Опель.

Глобальное потепление наносит удары по всей Сибири. Вспышки накопившегося метанового газа в тающей вечной мерзлоте привели к тому, что на пустынном Ямале и Гыданском Полуострове образовались провалы диаметром в десятки метров.

По словам ученых, основной вопрос заключается в том, сколько углерода оттаивающая почва выбрасывает в атмосферу, и сможет ли арктическая растительность поглотить достаточно парникового газа, чтобы удержать баланс.

Арктика, возможно, уже достигла переломного момента. Наблюдения на 100 участках показывают, что северная вечная мерзлота выделяла в среднем на 600 млн тонн углерода больше, чем могла поглощать местная растительность с 2003 по 2017 годы.