Большие приспособленцы. Ученые выяснили, как быстро люди адаптировались к пандемии

Ученые выяснили, что в таких стрессовых ситуациях, как пандемия, "психологическая иммунная система" человека приходит в норму гораздо быстрее, чем считалось ранее. Об этом сообщает Forbes.

Исследование было начато в середине марта, когда в США начали вводить карантин из-за COVID-19.

"Когда случается сильный стресс, он выбивает нас из колеи. Мы чувствуем, что теряем контроль и перестаем быть самими собой. Всегда считалось, что люди могут возвращаться к нормальной жизни лишь после того, как исчезнет стресс", – говорит соавтор исследования, профессор Школы бизнеса Роберта Смита в Университете Мэриленда Тревор Фолк.

Вместо этого, по словам Фолка, исследование показало, что "психическое восстановление" может начаться еще в процессе переживания стресса.

В новом исследовании принимали участие 122 человека, которых в течение двух недель опрашивали на предмет того, как пандемия коронавируса повлияла на их жизнь. Исследование началось 16 марта 2020 года, спустя несколько дней после того, как ВОЗ признал, что вспышка достигла пандемии.

Ученые в своей работе сосредоточились на том, как быстро люди возвращались к состоянию "нормальности". Участники исследования сообщали о высоком уровне беспомощности и нереалистичности происходящего в первые дни исследования. Пандемия лишила их чувства контроля, лишив людей возможности участвовать в повседневной жизни, которая способствует самовосприятию.

Но уже через две недели участники начали возвращать себе ощущение нормальной жизни.

"Люди чувствовали себя менее беспомощными и больше самим собой, даже когда из субъективный уровень стресса повышался. Темпы, в которых люди оправились, поразительны и подчеркивают, насколько устойчивыми мы можем быть перед лицом беспрецедентных вызовов", – отмечает Фолк.

По иронии судьбы, наиболее адаптивными участниками оказались самые "невротичные", согласно стандартному психологическому определению. Например, люди, испытавшие самые высокие уровни "тревоги, депрессии и проблем самозознания", выздоравливали более быстрыми темпами. Такой вывод соответствует более ранним исследованиям, которые показывали, что "здоровый невротизм" может увеличивать бдительность и активность перед лицом стрессовых событий.