В Египте убеждают Илона Маска, что инопланетяне не причастны к строительству пирамид

Глава компании SpaceX Илон Маск недавно написал в одной из соцсетей, что инопланетяне построили египетские пирамиды. В Египте опровергли теорию Маска и пригласили его убедиться в этом лично. Об этом сообщает Cnet.

Несколько дней назад Маск на своей странице в Twitter выдвинул странную теорию.

"Очевидно, инопланетяне построили пирамиды", – написал Маск.

Было не до конца понятно, насколько серьезным был пост главы SpaceX, но он тут же получил широкую поддержку среди его подписчиков. За день пост собрал более 538 000 лайков и ретвитился более 85 000 раз.

После этого, министр международного сотрудничества Египта Рания Аль-Машат пригласила Маска в страну и предложила ему лично убедиться в том, что пирамиды были построены людьми.

"Я с восхищением слежу за вашей работой. Приглашаю вас и SpaceX изучить записи о том, как были построены пирамиды, а также проверить могилы, принадлежащие строителям пирамид. Мистер Маск, мы ждем вас", – написала Аль-Машат.

Маск не ответил на предложение со стороны египетского министра, но все же покопался в литературе, объясняющей историю древних сооружений.

"Пирамида Хеопса была самым высоким сооружением, созданным людьми на протяжении 3800 лет", – написал Маск и прикрепил к посту статью на BBC, в которой говорилось, что Пирамида Хеопса была построена приблизительно за 20 лет при помощи около 100 тыс. рабочих.