Последняя во Вселенной. Астрономы нашли редкую галактику на начальной стадии формирования

Астрономы с помощью искусственного интеллекта, в частности машинного обучения, нашли молодую и все еще развивающуюся галактику. Об этом сообщает Phys.org.

По словам ученых, с помощью данных от телескопа Subaru, которые проанализировал ИИ, удалось открыть галактику с чрезвычайно низким содержанием кислорода. Такой показатель свидетельствует о том, что большинство звезд в галактике образовались совсем недавно.

Астрономы отмечают, что большинство галактик в современной вселенной достаточно зрелые. Но стандартная космологическая модель предсказывает, что в современной вселенной возможно, все же осталось несколько галактик на ранней стадии формирования.

Поскольку подобные галактики встречаются крайне редко, международная исследовательская группа обратилась за помощью к машинному обучению.

"Чтобы найти не слишком яркие, редкие галактики, необходимо большое угловое разрешение телескопа Subaru", – говорит руководитель группы Такаши Кодзима.

В это же время, в широкий обзор телескопа попадает до 40 млн объектов, среди которых ученым слишком сложно отыскать тусклые молодые галактики. Поэтому исследовательская группа разработала новый метод машинного обучения, чтобы отсортировать такое огромное количество данных. Сперва искусственный интеллект изучил необходимые цвета, которые присущи молодым галактикам, а затем занялся сортировкой данных телескопа.

Так была обнаружен галактика HSC J1631 + 4426, расположенная на расстоянии 430 млн световых лет в созвездии Геркулеса. Содержание кислорода в ней составило 1,6% от солнечного. Астрономы утверждают, что это самое низкое значение за всю историю исследований.

"Удивительно то, что звездная масса галактики HSC J1631 + 4426 очень мала, она составляет 0,8 млн солнечных масс, или около 1/100 000 звездной массы Млечного Пути", – говорит профессор Оучи из Национальной астрономической обсерватории Японии и Токийского университета.

По его словам, небольшая масса галактики также свидетельствует о ее относительно маленьком возрасте.

Исследовательская группа отмечает, что им удалось получить самое убедительное свидетельство формирования ранних галактик в современной вселенной, как это предсказывает стандартная космологическая модель. Вместе с этим, модель также предусматривает, что плотность вещества быстро падает по мере ускорения расширения Вселенной. В будущем материя перестанет собираться посредством гравитации, и новые галактики больше не будут рождаться. Ученые говорят, что HSC J1631 + 4426 может представлять собой последнее поколение развивающихся галактик в космической истории.