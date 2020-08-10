Как не подхватить коронавирус онлайн. Ученые назвали основной источник вирусных фейков о пандемии

Фейковые новости неоднократно ослабляли усилия по защите от пандемии коронавируса, пишет американский педиатр и помощник профессора в Университете Раша Элисон Эскаланте в статье для Forbes. Она отмечает, что новое исследование ученых показало, кто больше подвержен дезинформации, и какие факторы влияют на восприятие информации.

"Как врач, я получаю медицинскую информацию из проверенных научных источников. Но с помощью своих социальных сетей я всегда узнаю последние ложные медицинские факты и риски, о которых ваш доктор точно не знает", ̶ пишет Элисон.

По ее словам, люди должны понять, как сильно социальные сети влияют на восприятие информации. Например, почему многие недооценивают опасность коронавируса, от которого на сегодняшний день погибли сотни тысяч людей по всему миру. Эксперты считают, что это может быть связано не столько с самими соцсетями, а с тем, являются ли они единственным источником новостей для пользователей.

Согласно новому исследованию, опубликованному в научном издании "Misinformation Review", люди, которые узнают новости в основном из соцсетей, с большей вероятностью поверят в ложь о коронавирусе. Они также менее склонны к социальному дистанцированию и не думают, что Covid-19 представляет собой какую-то угрозу. А те, кто читают новости из более традиционных СМИ, скорее всего, будут следовать рекомендациям общественного здравоохранения.

"Появляется все больше доказательств того, что, распространяемая в социальных сетях дезинформация, создает большие риски для здоровья людей", ̶ говорит соавтор исследования и доцент университета Макгилла Тейлор Оуэн.

Согласно анализу исследователей миллионов твитов и тысяч новостных статей, ложная или неточная информация о коронавирусе гораздо чаще распространяется в социальных сетях, чем в традиционных СМИ.

"Такие платформы, как Twitter и Facebook, все чаще становятся основными источниками новостей и дезинформации. Однако если мы говорим про COVID-19, то тут существуют веские основания для беспокойства по поводу той роли, которую играет использование соцсетей в усилении ошибочных представлений", ̶ говорит кандидат политических наук Университета Макгилла и соавтор исследования Энгус Бриджман.

Например, социальные сети всегда были благословением и проклятием для матерей, отмечают медики. Они общаются и поддерживают друг друга в разных группах. Заявления в социальных сетях могут вызвать родительскую тревогу, как ничто другое. На сегодняшний день многие родители в США рассматривают возможность возвращения своих детей в школу во время пандемии. Ношение масок и социальное дистанцирование в классе ̶ важные составляющие плана по обеспечению безопасности.

"Вы только зайдите в интернет. Мой мессенджер Facebook переполнен сообщениями от матерей, спрашивающих меня о том, вызывают ли маски повреждение легких. Эта ложь распространяется повсюду и мамы начинают беспокоиться о своих детях", – подчеркивает Эскаланте.

Эксперты считают, что пугающая дезинформация распространяется быстрее, чем хорошие новости и является вирусной. Такая проблема создает серьезную угрозу, особенно во времена пандемии.