Новое извержение вулкана в Индонезии: столб пепла на 5 км

Столб дыма и пепла вырвался в небо на высоту 16,5 тысяч футов (около 5 км), сообщила Sky News. "Звук был похож на гром, он длился около 30 секунд", – рассказал местный житель Рахрур Рози Паси.

Толстый слой пепла покрыл близлежащие деревни на расстоянии 20 км от вулкана. Сообщается, что жертв и пострадавших нет, но жители предупреждены об опасности излияния лавы.

Управление гражданской авиации заявило, что полеты в регионе пока выполняются.

Предыдущее извержение произошло 8 августа, но его мощность была меньше. Вообще же Синабунг спал более 400 лет, прежде чем проснулся в 2010 году. Тогда в результате извержения погибли два человека. В 2014 году погибли 16 человек, а в 2016 — еще семеро. Извержение в июне 2019 года обошлось без жертв.

Синабунг – один из 120 действующих вулканов Индонезии. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома вокруг него за последние несколько лет.

Напомним, таинственные сейсмические волны, которые распространялись по всему миру в 2018 году, в конечном итоге привели ученых к новому, быстро растущему подводному вулкану. Он располагается примерно в 50 км от острова Майотта. В 2019 году исследователи выяснили, что вулкан вырос с нуля до высоты около 0,8 км и диметра более 4 км всего за 6 месяцев.