Apple пожаловалось на приложение из-за торгового знака в виде груши

Apple оспорила регистрацию товарного знака в виде груши приложения Prepear для хранения рецептов и создания индивидуальных планов питания. Причина проста — груша, показанная на лого Prepear, по их мнению, своей лаконичностью слишком похожа на яблоко из логотипа Apple. Об этом пишет The Verge.

В Apple рассмотрели в действиях материнская компании Super Healthy Kids, которой принадлежит стартап Prepear, выбравшей в качество логотипа грушу, намеренную попытку "запутать потребителей, а также размыть уникальность и узнаваемость логотипа Apple".

"Знак заявителя представляет собой минималистичное изображение фрукта с направленным вправо листиком, который невольно ассоциируется с узнаваемым логотипом Apple в виде яблока и производит такое же коммерческое впечатление. Торговые знаки Apple настолько знамениты и узнаваемы, что сходства в логотипах перекрывают любые недостатки, внушая потребителям ложное представление о том, что Prepear имеет прямую или косвенную связь с Apple", - гласит официальное заявление компании Apple

Соучредитель Prepear Рассел Монсон создал петицию под названием Save the Pear from Apple! ("Спасите грушу от яблока!"), чтобы привлечь внимание общественности к действиям Apple. В своем обращении он пишет, что Prepear это малый бизнес с пятью сотрудниками, которому не по силам бороться с такими компаниями, как Apple. На момент написания этих строк петиция собрала более 26 тысяч подписей.

"Большинство маленьких компаний не могут позволить себе потратить десятки тысяч долларов, чтобы бороться с Apple. Это ужасно — быть подвергнутым юридической атаке со стороны одной из крупнейших компаний в мире, даже если мы явно не сделали ничего плохого. Мы понимаем, почему большинство компаний просто уступают и меняют свои логотипы", - отметил Монсон.

Впрочем, это не первый раз, когда логотип стал грушей преткновения. Три года назад компания Apple в судебном порядке запретила Pear Technologies зарегистрировать свой "фруктовый" логотип в виде груши. А в 2019 году Apple направил в патентное ведомство Норвегии письмо с заявлением, в котором утверждалось, что логотип в виде яблока политической партии Fremskrittspartiet подозрительно похож на ее собственный. Также компания возражала против логотипа велосипедной дорожки в Германии, который имел отдаленно напоминающий яблоко дизайн.