Умный кирпич. Создана технология, позволяющая заряжать стены

Команда ученых нашла способ превратить строительные кирпичи в устройства для хранения энергии. Об этом сообщает New Atlas.

Исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе решили создать "умные кирпичи", которые могли бы использоваться для хранения электроэнергии в домах. Команда начала с обычных красных кирпичей и покрыла их проводящим полимером под названием PEDOT. Этот материал состоит из нановолокон, которые прокладывают себе путь внутрь пористой структуры кирпичей. В конечном итоги они превращают всю конструкцию в "ионную губку", которая проводит и хранит энергию.

Такие блоки становятся суперконденсаторами, которые могут накапливать большее количество энергии и заряжаться быстрее, чем батареи. Их можно складывать вместе, чтобы получать больший накопитель энергии. После этого, вся стена покрывается слоем эпоксидной смолы, чтобы нежелательные элементы оставались снаружи, а электричество – внутри.

В ходе испытаний команда выяснила, что кирпич может заряжаться до 3 вольт за 10 секунду. Система работала даже под водой. Ученые утверждают, что эти блоки питания могут быть подключены к возобновляемым источникам электроэнергии, таким как солнечные батареи.

"Кирпичи с покрытием PEDOT – идеальные строительные блоки, которые могут обеспечить питание аварийного освещения. Это может работать вместе с солнечными батареями, если разместить 50 таких кирпичей в непосредственной близости от модулей. Блок из 50 кирпичей позволит запитать аварийное освещение в течение пяти часов", – говорит ведущий автор исследования Хулио Д’Арси.

Автор также подчеркивает, что метод прост и дешевый в применении. Его также можно применять как на абсолютно новых кирпичах, так и на переработанных старых.