Ксеноморфам и не снилось. Ученые нашли вампира-паразита, маскирующегося под чужой язык

На рентгеновских снимках головы одной из рыб, живущей в коралловых рифах, ученые увидели жуткую картину. Ракоорбразный-вампир съел язык рыбы, а затем заменил его собой. Об этом сообщает LiveScience.

Изопода, похожая на жучка, также известная как поедающая язык, сосет кровь из языков рыб до тех пор, пока он не отсохнет. Затем паразит занимает место утерянного органа во рту еще живой рыбы.

Жуткое существо обнаружил биолог из Университета Райса в Хьюстоне Кори Эванс, когда делал оцифровку рентгеновских снимков скелетов рыб.

По данным ученых, существует около 380 видов изопод, питающихся языком, и большинство из них нацелены на определенные виды рыб. Паразит проникает в тело рыбы через жабры, а после цепляется за язык.

Когда рыба теряет собственный язык, ракообразный становится полностью функциональным органом. Такое партнерство между рыбой и паразитом может продолжаться годами. Во многих случаях рыба переживает своего паразита.

Эванс столкнулся с жутким "живым языком" в рамках инициативы по сканирования семейства рыб коралловых рифов, называемых губанами. По его словам, даже без подобных паразитов губаны имеют достаточно странное строение.

"У них есть вторая пара челюстей в горле, как в фильме "Чужой". Губаны могут проглотить улитку, а после раскусить ее раковину в горле с помощью вторых челюстей", – говорит Эванс.

Кроме этого, у некоторых губанов, называемых рыбами-попугаями, есть усиленные клювы, которые достаточно жесткие, чтобы прокусить кораллы. А другая разновидность губанов (Epibulus insidiator) может выдвигать челюсти вперед на 65% от длине собственной головы, чтобы поймать добычу.