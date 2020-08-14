Из плиоцена в космос. NASA запустит миссию "Люси" к астероидам Юпитера

Считается, что древние маленькие объекты, которые находятся на одной орбите с Юпитером, могут помочь понять раннюю Солнечную систему и, возможно, даже дать ключ к разгадке происхождения органического материала Земли. Об этом сообщает Forbes.

Миссия под названием «Lucy» только что прошла виртуальную (из-за пандемии коронавируса) проверку системной интеграции NASA, а это означает, что теперь можно построить космический корабль, готовый к запуску в следующем году.

Главная цель миссии

Планируя запуск в октябре 2021 года, «Lucy», возглавляемая Юго-Западным исследовательским институтом (SwRI), начнет 12-летнюю миссию по облету шести троянских астероидов Юпитера, четыре из которых являются двойными астероидами (два астероида, которые вращаются друг вокруг друга).

При этом ее приборы будут исследовать, картографировать и анализировать астероиды, пытаясь выяснить их происхождение, а также процесс формирования Солнечной системы.

Что такое троянские астероиды?

Иллюстрация: SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE

Троянские астероиды ̶ это остатки первичного материала, из которого образовались внешние планеты (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун). Они делят орбиту с Юпитером. Есть две основные группы: одна впереди Юпитера на его орбитальном пути, другая позади. Они удерживаются в стабилизированной Солнцем точке Лагранжа (подобие гравитационного равновесия).

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Когда начнется миссия и как долго она продлится?

«Lucy» стартует в октябре 2021 года, и чтобы достичь своей первой цели ей предстоит 12-летнее путешествие. Перед тем, как столкнуться с троянскими астероидами, она дважды пролетит над Землей и получит гравитационный толчок.

Также она посетит пять астероидов в одной из троянских групп, а затем в 2025 году получит дополнительное гравитационное ускорение от Земли, чтобы добраться к другой группе через небольшой главный пояс астероидов. Миссия в 2033 году посетит еще один троянский астероид. Затем «Lucy» каждые шесть лет будет вращаться между двумя троянскими облаками.

Почему она называется «Lucy»?

Миссия названа в честь 3,2-миллионной окаменелости скелета предка человека австралопитека афарского, прозванного Люси, который был обнаружен в 1974 году в Хадаре, Эфиопия.

Считается, что Люси была больше всего близка к роду Homo (который включает современный человеческий вид Homo sapiens), как прямой предок или близкий родственник неизвестного предка. НАСА надеется, что предстоящая космическая миссия будет такой же революционной.

Астероид, который космический аппарат НАСА посетит в поясе астероидов, был назван «52246 Donaldjohanson,» в честь Дональда Джохансона, первооткрывателя окаменелости Люси.

Кто строит «Lucy»?

Строительство космического корабля начнется в конце августа на заводе «Lockheed Martin Space Systems» в Литлтоне, штат Колорадо. Затем, при подготовке к запуску он будет протестирован.

Центр космических полётов Годдарда, Университет Джонса Хопкинса, Лаборатория прикладной физики и Университет штата Аризона разработали для «Lucy» камеры и картографические приборы, которые «Lockheed Martin» интегрирует в аппарат. Работа продлится до февраля 2021 года.

«Было достаточно трудно, не собраться вместе с командой и поехать посмотреть, как создаются и тестируются инструменты. Тем не менее, команда действительно превзошла самих себя, обезопасив всех, продолжая при этом выполнять важные операции, необходимые для того, чтобы миссия удалась», ̶ сказала заместитель главного исследователя SwRI доктор Кэти Олкин.