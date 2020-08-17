Пандемия на суше и в воде. Морские млекопитающие страдают от масштабных вспышек вирусов

Ученые выяснили, что вспышки болезней среди морских млекопитающих со временем начали увеличиваться. С 1955 по 2018 годы шестая часть всех видов морских млекопитающих пострадала от массовой гибели из-за инфекционных заболеваний. Об этом сообщает Smithsonian magazine.

По данным ученых, количество сообщение о массовой гибели морских млекопитающих из-за болезней начали расти примерно с 1996 года. Возможно, рост случаев может быть обусловлен усилением эпиднадзора. Но вполне вероятно, что ученые все еще недооценивают истинное количество вспышек среди популяций млекопитающих.

До сих пор динамика заболеваний в морских системах почти не изучена в равнении со вспышками на суше. В новом исследовании эпидемиолог и иммунолог в области дикой природы из Политехнического института Вирджинии Клэр Сандерсон проанализировала работы за несколько десятилетий, документирующие случаи массовых смертей из-за болезней. Она обнаружила, что большинство вспышек было вызвано такими вирусами, как грипп А и штаммом Morbillivirus – вирус кори.

Бактерии являются следующей наиболее распространенной причиной гибели морских млекопитающих. В среднем вирусная вспышка вызывает около 7 тыс. смертей среди морских популяций, а смертность от бактерий – 350. В сравнении со вспышками, которые происходят среди людей, такая смертность может показать небольшой. Но среди животных, находящихся на грани вымирания, ситуация является критической. Эксперты говорят, что потеря даже нескольких особей ставит под угрозу выживание целой популяции в долгосрочной перспективе.

По словам Сандерсон, социальные виды млекопитающих более подвержены риску заражения вирусными патогенами. Ярким примером является правило физического дистанцирования, которое появилось во время пандемии коронавируса. Но такого нет в океане.

"Такие виды, как морской тюлень и каспийская нерпа, хоть и считаются одиночками, собираются вместе в течение сезона размножения. Тюлени собираются огромными группами, и именно тогда распространяются инфекционные заболевания", – говорит ученая.

В это же время, Сандерсон подчеркивает, что социальные виды, такие как дельфины, менее подвержены вирусам.

"Большие группы разделяются на более мелкие. Они собираются вместе, что избежать хищников или обменяться информацией", – рассказывает Сандерсон.

По ее словам, социальная структура дельфинов очень подвижна, и эта динамика помогает им избегать передачи болезней.

"Морские млекопитающие не так хорошо изучены, как наземные, и мы мало знаем об уровне взаимосвязи между ними и экосистемами, в которых они живут. Но мы знаем, что последствия будут далеко идущими", – подытожила эксперт.