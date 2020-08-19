В Африке обнаружили слоновых землероек, считавшихся вымершими

Исследователи обнаружили в африканской стране Джибути чрезвычайно редкую слоновую землеройку, которая последний раз попадалась в объектив ученых еще в 1968 году. Об этом пишет Daily Mail.

Слоновую землеройку (Elephantulus revoili), которая была так названа из-за длинного и подвижного хоботка, последний раз фиксировали на фото еще 1968 году в Сомали. С той поры в музеях по всему миру сохранялось только 39 образцов, а ученые всерьез считали, что животное вымерло. Почти все, что было опубликовано об этом виде, основано на анатомических исследованиях исторических образцов.

Слоновая землеройка/Фото: phys

Группа по сохранению дикой природы даже включила его в свой список "25 самых разыскиваемых потерянных видов".

Однако все это время землеройки жили и размножались в скалистых районах Джибути. Несколько экземпляров удалось изловить с помощью приманки из арахисового масла, овсянки и дрожжей.

Исследователи с пойманными землеройками/Фото: phys

Интересно, но хоть слоновая землеройка и названа землеройкой, но таковой не является. Ее ближайшими биологическими "родственниками" являются трубкозубы, ламантины и слоны. Она питается насекомыми, живет группами по 20 особей и вырастает до 25 сантиметров в длину.

"Это малоизвестные животные, но, когда их видишь, невозможно не влюбится в них. Нужно очень сильно увлекаться этим видом, чтобы отправиться на поиски этих животных", - отмечает Стивен Херитэдж, научный сотрудник Университета Дьюка и ведущий автор исследовательской работы по поиску слоновых землероек.