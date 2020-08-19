Соавтор таблицы Менделеева. Google посвятил дудл немецкому химику Юлиусу Лотару Мейеру

Поисковая система Google в среду, 19 августа, посвятила свой дудл немецкому химику Юлиусу Лотару Мейеру. Его считают одним из создателей периодической системы элементов, наряду с Дмитрием Менделеевым.

Будущий известный химик родился 19 августа 1830 года в немецком городе Фарель.

Его ключевые научные работы были посвящены теоретической и физической химии. Мейер внес значительный вклад в систематизацию химических элементов. В 1864 году химик создал таблицу, содержащую 28 элементов, которые были размещены в шести столбцах, согласно их валентностям. Мейер намеренно ограничил число элементов в таблице, чтобы подчеркнуть закономерное изменение атомной массы в рядах сходных элементов.

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В другой своей работе, которая увидела свет в 1870 году, Мейер представил новую таблицу и график зависимости атомного объема элемента от атомного веса, имеющий характерный пилообразный вид. Ученый назвал эту таблицу "Природа элементов как функция их атомного веса" и разбил ее на девять вертикальных столбцов, где сходные элементы располагались в горизонтальных рядах. Некоторые ячейки Мейер оставил незаполненными. Таблица Мейера 1870 года в некоторых отношениях была совершеннее первого варианта таблицы Менделеева.

Уже в 1882 году Лондонское королевское общество присудило золотые медали Дэви совместно Менделееву и Мейеру с формулировкой "За открытие периодических соотношений атомных весов". В иностранной литературе Мейер обычно рассматривается как один из авторов периодической системы химических элементов.