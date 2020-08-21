Питаются воздухом. Ученые нашли бактерии, которые чистят атмосферу от углекислого газа

Ученые обнаружили в антарктических почвах бактерии, которые не только дышат воздухом, но и питаются им. Об этом сообщает Science Alert.

Новое исследование показало, что подобные микробы достаточно распространены. Генетический анализ показал присутствие бактерий в трех самых холодных регионах планеты – Арктики, Антарктики и Тибетском нагорье.

Поскольку эти бактерии до сих пор были обнаружены в среде с очень низким содержанием питательных веществ, вероятно, они играют ключевую роль в подпитке жизни вокруг.

"Есть целые экосистемы, которые полагаются на этот новый процесс фиксации углерода микробами, где они используют энергию, полученную при вдыхании атмосферного газообразного водорода, для превращения углекислого газа из атмосферы в углерод – для собственного роста", – объясняет микробиолог из Университета Новый Южный Уэльс Белинда Феррари.

Найденные бактерии окисляют водород из воздуха, вызывая серию реакций, которые превращают атмосферный углерод в живые ткани. Их могут поедать другие формы жизни.

"Мы думаем, что этот процесс происходит одновременно с фотосинтезом при изменении условий, например, во время полярной зимы, когда нет света. Вероятно, этот процесс происходит в холодных пустынях по всему миру, но до сих пор оставался незамеченным", – говорит Феррари.

Рацион бактерий, который напрямую удаляет углерод из атмосферы, и тот факт, что они могут быть достаточно распространены, делает микроорганизм потенциальным поглотителем парникового газа.

"Наше открытие, вероятно, указывает на то, что хемосинтез атмосферы вносит свой вклад в глобальный углеродный бюджет", – отмечает эксперт.

Исследователи собираются изолировать бактерии, питающиеся воздухом, чтобы узнать о них больше и возможно, найти признаки их присутствия других экосистемах.