Сердце в пробирке. Ученые вырастили из стволовых клеток важнейший человеческий орган

Ученые создали в лаборатории первые в истории функциональные миниатюрные человеческие сердца. Об этом сообщает New Atlas.

По словам ученых, сердечные органоиды были выращены из стволовых клеток и состоят из всех основных типов сердечных клеток, имеют функционирующие камеры и сосудистую сеть. Чтобы создать органоиды, ученые сначала берут образцы кожи или клеток у взрослых, а затем перепрограммируют их в стволовые клетки, которые могут превращаться в любые другие типы клеток. В прошлом они использовались для создания миниатюрных версий других человеческих органов, таких как почки, легкие, кровеносные сосуды и даже мозг. Теперь команда ученых добавила в этот список еще и сердце.

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"Этот процесс позволяет стволовым клеткам развиваться, как в эмбрионе, в различные типы клеток и структуры, присутствующие в сердце. Мы даем клеткам инструкции, и они знают, что им делать, кода выполняются все соответствующие условия", – говорит старший автор исследования Айтор Агирре.

Команда говорит, что выращенные в лаборатории мини-сердца подробно показывают, как развивается плод человеческого сердца. К шестому дню органоиды начали биться, а к 15 дню они превратились в сферы шириной около 1 мм со сложными внутренними камерами. Они также содержали все основные типы сердечных клеток.

Исследователи говорят, что выращивание мини-сердец поможет создать новые методы лечения врожденных пороков сердца, и позволит безопасно тестировать лекарства.