В ресторане Днепра клиентов моментально обслуживает робот-официант

В одном из ресторанов Днепра появился запрограммированный 12-метровый робот-официант, который обслуживает посетителей всего несколько секунд.

Об этом рассказали в Facebook-группе "Шевченковский район Днепр, 12 квартал, Тополь, Мирный, Кротова, Царское".

Робот выполняет работу по транспортировке заказов к работнику ресторана возле экспресс-окна, а тот уже выдает пакет с едой клиенту. Время транспортировке заказа составляет всего 21 секунду.

"На кухне заказ крепят к транспортеру и далее, по потолку, робот его перевозит к работнику возле экспресс-окна", – говорится в сообщении.

За один час робот-официант способен доставить до 400 заказов.

"Увидеть такого робота можно в McDonald’s возле ЦУМа", – пишет автор поста Денис Давыдов.

Отметим, китайские рестораны начали отказываться от роботов-официантов. По словам сотрудников ресторанов, роботы были превосходным орудием для привлечения людей в заведение, однако они не достаточно хорошо запрограммированы на то, чтобы подавать им еду и напитки.