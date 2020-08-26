Подкует блоху. Создан крошечный робот-хирург для микроскопических операций

Инженеры создали робота размером с теннисный мяч, который способен проводить микроскопические операции. Об этом сообщает New Atlas.

Робот был разработан экспертом из Института Висса Робертом Вудом и инженером-робототехником Хироюки Сузуки из Sony Corporation. Устройство крепится на небольшую платформу в форме параллелограмма. К ней крепятся три линейных привода, которые позволяют устройству вращаться, перемещаться вверх и вниз, а также манипулировать прикрепленным инструментом.

Авторы изобретения вдохновлялись оригами, используя при этом передовые производственные технологии. Например, части параллелограмма вырезались лазерами. Хирургический робот имеет достаточно компактные размеры в отличие от имеющихся устройств, которые занимают целую комнат и часто ограничиваются работой с большими инструментами.

В одном из тестов команда заставила робота выполнить имитацию дистанционной операции, в которой он перемещал инструмент, похожий на ручку. Сперва исследователи попросили человека нарисовать под микроскопом крошечный квадрат, который был бы меньше кончика шариковой ручки. После этого, такую же задачу дали роботу, который оказался на 68% точнее.

Во время второго эксперимента ученые смоделировали хирургическую процедуру, называемую канюляцией вены сетчатки. Перед операцией хирургу необходимо ввести лекарство в вены в задней части глазного яблока, именно этот процесс повторил робот. Для эксперимента использовались силиконовые трубки, чей размер лишь вдвое превышает толщину человеческого волоса.

Робот смог аккуратно проткнуть трубку с помощью прикрепленной иглы, не причинив нежелательны повреждений.

По словам авторов изобретения, их робот прост в установке и использовании, а также его легко поднимать и перемещать вручную.