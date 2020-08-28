Столкновение уже началось. Гало галактики Андромеды давит на Млечный Путь

Космический телескоп Hubble позволил детализировать размер и структуру газового гало галактики Андромеды. Об этом сообщает New Atlas.

По словам ученых, галактики обычно представляют из себя плоские звездные диски. Но большинство галактик окружает огромная сферическая оболочка из газа и плазмы, которая простирается на тысячи или даже миллионы световых лет. Проблема в том, что эти структуры очень трудно увидеть, так как они излучают мало света.

Для изучения гало, астрономы анализируют, как свет от далеких источников проходится через газ. Квазары – хороший источник, так как являются самыми яркими во Вселенной, но расположение большинства галактик не соответствует нужному углу обозрения.

Галактика Андромеды находится близко к Млечному Пути и астрономам удалось использовать свет 43 квазаров, чтобы изучить гало. Команда использовала один из инструментов Hubble для изучения ультрафиолетового света квазаров и того, как он поглощается газом в гало Андромеды.

Команда обнаружила, что гало имеет слоистую структуру, в которой одна газовая "оболчка" вложена в другую. Также были обнаружены признаки тяжелых элементов в гало.

"Мы обнаружили, что внутренняя оболочка, простирающаяся примерно на полмиллиона световых лет, более сложна и динамична. Внешняя оболочка более гладкая и горячая. Эта разница, вероятно, является результатом действия сверхновой в диске галактики", – говорит ведущий автор исследования Николя Ленер.

Ученые также обнаружили, что внешние слои простираются намного дальше, чем было известно ранее. Гало простирается на 1,3 млн световых лет от Андромеды, а в некоторых направлениях – на 2 млн световых лет.

Гало Андромеды уже начинает давить на гало Млечного Пути. Ожидается, что две галактики столкнутся и сольются примерно через 4 млрд лет, и похоже, этот процесс уже находится на своих самых ранних стадиях.