Компания Илона Маска вживила первых два чипа, и рассказала сколько это будет стоить

Директор SpaceX и Tesla американский бизнесмен Илон Маск показал, как далеко продвинулась его компания Neuralink в разработке и внедрению нейрочипов. Как выяснилось, два таких – уже внедрены в свинок и успешно функционируют.

Об этом рассказал сам Маск в ходе презентации чипов в штаб-квартире компании Neuralink, которую транслировал YouTube-канал CNET.

"За последний год мы серьезно упростили наши системы, теперь они умещаются в чип размером меньше, чем монета. Его можно полностью скрыть при имплантации", – сообщил Илон Маск.

Скрин: Youtube / CNET

Устройство показывает ученым реакцию мозга свиньи, а в частности – активность его осязательных центров, передавая показатели по беспроводному каналу связи.

"Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает", – сообщил Илон Маск журналистам.

Скрин: Youtube / CNET

Во время трансляции Маск показал в режиме on-line эксперимент с кормлением свиньи, и продемонстрировал на экране, как чип регистрирует сигналы в те моменты, когда животное касается пятачком еды.

Скрин: Youtube / CNET

По словам изобретателей из Neuralink, чип совершенно не будет заметен на человеке. По их словам, устройство поможет избавиться от расстройств памяти, слуха, зрения и даже депрессии.

Скрин: Youtube / CNET

Компанию Neuralink Маск основал в 2016 году.

Напомним, на днях в Neuralink сообщили, что скоро представят уже рабочий прототип имплантируемого нейрокомпьютерного интерфейса "мозг-компьютер". Технология поможет парализованным людям управлять телефонами или компьютерами с помощью мозга.