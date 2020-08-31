Хвост виляет собакой. Почему лень – это двигатель прогресса

С самого детства нам постоянно твердили, что лень это плохо: "не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня", "без труда не выловишь и рыбку из пруда", "любишь кататься люби и саночки возить" и т.п. А сколько существует цитат и афоризмов на эту тему, не сосчитать. Как, к примеру, высказывался английский государственный деятель и писатель Филип Честерфилд: "Праздность ̶ утеха глупых" или как говорил автор "Собора парижской богоматери" Виктор Гюго: "Лень ̶ это мать. У нее сын ̶ воровство и дочь ̶ голод"

Что такое лень?

Мы знаем, что лень ̶ это нежелание выполнять трудную и скучную работу, заменяя ее на более легкое и приятное времяпрепровождение. Кому-то вместо наведения порядка в квартире легче пойти на пробежку, а кто-то скорее займется кулинарными изысканиями, чем сядет писать диссертацию. Во все времена лень порицалась и считалась слабостью. Но так ли все просто? Или лень может приносить пользу? Давайте разберемся.

Есть ли что-то хорошее в лени

Очень часто люди чувствуют вину за свою лень и недоумевают, как другие могут просыпаться в 05:00, идти в спортзал, на работу, выполняя при этом кучу других заданий. Однако наука утверждает, что отсутствие мотивации может принести не только вред, но и пользу: позволяя своему уму витать в облаках и полноценно отдыхать, вы можете повысить свою продуктивность и креативность. Последняя отличная идея, которая помогла вам на работе, скорее всего, пришла не тогда, когда вы сидели за столом в офисе. Вероятно, это произошло, когда вы принимали ванную или гуляли по парку.

Сделав перерыв и позволив себе "лениться", вы не потеряете энергию и концентрацию, а также не станете жертвой выгорания. Чрезмерный стресс может вызвать хроническую усталость, бессонницу и потерю аппетита. Исследование Мичиганского университета показало, что дневной сон на работе может улучшить настроение и повысить толерантность. Вместо того, чтобы мучаться от усталости и беспокойства, лучше пойти и вздремнуть. Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Consciousness and Cognition", когда мы позволяем уму расслабиться, мы думаем о будущем и долгосрочных целях в 14 раз чаще, чем когда стараемся сосредоточиться. Хотите верьте, хотите нет, но просмотр некоторых телешоу может улучшить эмоциональный интеллект. Исследование, проведенное Университетом Оклахомы, показало, что просмотр телевизионных драм (например, "Безумцы", "Западное крыло", "Хорошая жена" и "Остаться в живых") улучшает способность распознавать эмоции других людей. Оказалось, что изучение и наблюдение за эмоциями персонажей может сделать зрителя более чутким (эмпатичным, сочувствующим).

Откуда взялась лень

Лень знакома человеку сотни тысяч лет. Наши кочевые предки должны были экономить энергию, чтобы бороться за скудные ресурсы, сражаться и спасаться от врагов. В их случае трата усилий на то, что не приносило краткосрочной выгоды, могло угрожать их выживанию.

В наше время все изменилось. И теперь для достижения успеха человеку приходится ставить перед собой достаточно абстрактные цели, не сулящие мгновенного вознаграждения. Тем не менее, наш инстинкт все еще направлен на сохранение энергии, из-за чего мы неохотно тратим усилия на «многоходовочки» с далекими и неопределенными результатами.

Как утверждал древний философ Эпикур: "Удовольствие – это начало и конец счастливой жизни". По его мнению, человеку не следует стремиться ко всему приятному или, наоборот, избегать всего болезненного. Вместо этого лучше искать то, что с наибольшей вероятностью приведет к максимальному удовольствию. Но именно с этой задачей люди не в состоянии справиться.

Многие "ленивые" люди не ленивы по своей природе. Просто они не нашли, чем хотят заниматься, или не могут это осуществить.

Другими факторами, которые могут привести к "лени", являются страх и безнадежность. Некоторые люди боятся успеха и не будут чувствовать себя комфортно с ним из-за низкой самооценки. Другие ̶ боятся неудачи. Третьи – "ленивы", потому что считают свою ситуацию безнадежной и не верят в успех.

Разновидности лени

Вопрос лени намного глубже, чем мы думаем. Существуют целых 3 ее вида: лень ради сохранения комфорта, лень из-за обиды и лень, вызванная безнадежностью.

Первый вид лени связан с привычкой избегать неудобств. При первом же намеке на жару мы включаем кондиционер, а почувствовав прохладу, прибегаем к обогревателю. Точно так же мы избегаем любой неприятной или чересчур утомительной деятельности.

Второй вид лени касается безнадежности. Мы чувствуем себя настолько социально незащищенными, что не в состоянии иметь дело с внешним миром. Мы сидим перед телевизором, едим, пьем, курим, бездумно просматривая шоу за шоу, не понимая, что может принести истинное облегчение или заполнить пустоту в душе.

Третий вид обычно вызван обидой. "В мире полный бардак. Он не дает мне того, что я заслуживаю. Так зачем же беспокоиться?". Такие люди чувствуют себя недооцененными и подавленными, отказываются искать выход из ситуации. Такой вид лени один из самых опасных, поскольку он легко может перерасти в депрессию.

Способы борьбы с ленью

К счастью, есть множество приемов, чтобы изменить ситуацию:

Нужно ставить небольшие, достижимые цели. Вы все еще можете мечтать о вершинах, но сначала составьте план из шагов, выполнение которых поможет вам почувствовать себя более успешным и мотивированным. Будьте реалистами – каждый шаг должен быть выполнимым. Празднуйте маленькие победы. Это поможет вам не останавливаться на пути к долгосрочному успеху. Попросите помощи. Возможно, коллега, друг или член семьи помогут поднять вам мотивацию или сдвинуть дело с мертвой точки. Подумайте, почему вы не хотите выполнять эту работу. Мы избегаем занятий, которые неинтересны и не приносят удовольствия. Попробуйте внести коррективы в задачу или свое отношение к ней.

Приучайте себя находить и чувствовать смысл от выполненного задания каждый раз, когда вы достигаете цели. Это запрограммирует мозг на то, чтобы испытывать удовольствие в такие минуты.

Кто сказал «Лень – двигатель прогресса»

"Лень – двигатель прогресса". Эта фразу в разных вариациях можно встретить в огромном количество трудов и текстов.

«Кто испытывал когда-нибудь сознательно это могучее чувство, тот понимает, что именно оно движет человечество по пути прогресса», – писала русская писательница Н. Тэффи в рассказе «Лень» (1912). «Прогресс совершается ленивыми людьми, которые ищут более легкие пути, чтобы делать работу», якобы вторит ей американский писатель Роберт Хайнлайн (Фокус не нашел подтверждения авторства, но поверил сайту Goodreads).

Интересно, что поиск автора высказывания «лень – двигатель прогресса» на английском языке ни к чему не привел. Это может означать, что поговорка родилась в русском языке или была переделана из иностранного оригинала. Тем более, что поводов этому было очень и очень много.

Изобретения, сделавшие жизнь проще:

Немецкий инженер Конрад Цузе создал первый в мире действующий программируемый бинарный компьютер и первый язык программирования потому что, как он выразился: "Мне было лень вести расчеты самому, поэтому я изобрел компьютер".

В 1902 году супружеская пара американцев отправилась путешествовать на автомобиле. Во время этой поездки шел дождь, поэтому муж заставил свою жену Мэри Андерсен держать окна открытыми и, высунув голову в окно, сообщать ему обо всех изменениях в дороге. Ей это не понравилось, поэтому через год, скромная домохозяйка запатентовала вещь, без которой трудно сейчас представить себе современный автомобиль, а именно ̶ дворники.

Ведущий химик-технолог американской компании "Procter&Gamble" Виктор Миллз сильно обрадовался новости о том, что он станет дедушкой. Однако каково же было его разочарование, когда жена заставила его стирать за внуками пеленки. Когда Миллсу это надоело, он задумался над созданием того, что нужно выбрасывать, а не стирать. Именно эти мысли и подтолкнули его к созданию подгузников, за которые родители во всем мире до сих пор ему благодарны. Проклятия экологов в данном случае оставим за скобками.

В 1971 году японский барабанщик Инуэ Дайсукэ изобрел автомат-караоке. Музыканту наскучило постоянно учить множество мелодий, поэтому он решил создать машину, которая играла бы за него.

В одном издании американской газеты корректором статей работала некая Бетти Несмит Гремит. Когда она устала отправлять на доработку статьи на тысячу исправлений, которые приходилось все время перепечатывать, она призадумалась об изобретении, которое смогло бы облегчить ей эту ношу. В результате чего мир увидел знаменитый всем студентам и школьникам канцелярский товар "корректор".

По материалам: Psychology Today, Fairygodboss, Healthline, Medium, Lifehack.