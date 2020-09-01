Наихудшее сбылось. Таяние ледников соответствует самым мрачным прогнозам ООН

Исследователи заявили, что таяние ледяных щитов Гренландии и Антарктиды соответствует наихудшему сценарию ООН по повышению уровня моря на планете. Об этом сообщает Science Alert.

Потеря ледяной массы с 2007 по 2017 годы из-за таяния воды и осыпающегося льда полностью совпала с самыми экстремальными прогнозами Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). По их данным, два ледяных щита увеличат объем мирового океана на 40 сантиметров к 2100 году.

Такое увеличение будет иметь разрушительные последствия во всем мире, ухудшая разрушительные силы штормовых нагонов и подвергая прибрежные районы, где живут сотни миллионов людей, многократным и сильным наводнениям.

Реальные показатели оказались в три раза больше, чем среднесрочные прогнозы в последнем крупном докладе МГЭИК в 2014 году. В документе прогнозировалось повышение уровня моря на 70 сантиметров, но за счет всех имеющихся источников.

"Нам необходимо разработать новый наихудший сценарий для ледяных щитов, потому что скорость их таяния уже соответствует текущему наихудшему сценарию. Прогнозы уровня воды имеют решающее значение для помощи правительствам в планировании климатической политики, стратегий смягчения последствий и адаптации. Если мы недооценим будущее повышение уровня моря, то эти меры могут оказаться недостаточными и прибрежные районы будут уязвимы", – говорит ведущий автор работы, исследователь из Центра полярных наблюдений и моделирования Томас Слейтер.

Согласно прошлогодним исследованиям, потери ледникового покрова в наихудшем случае, по данным МГЭИК, могут привести к ежегодным прибрежным наводнениям к середине века, которые затронут около 50 млн человек.

Общее повышение уровня моря на менее чем на метр, вероятно, потребует затрат более 70 млрд долларов в год на строительство заграждений и других средств защиты от наводнений.

В новом анализе также приводится несколько факторов, которые объясняют, почему климатические модели прогнозов ООН оказались неверны.

Модели таяния ледяного покрова хорошо описывают долгосрочное воздействие постепенного глобального потепления, когда температура на полюсах повышается быстрее, чем на планете в целом. Но модель не учитывает краткосрочные колебания погодных условий, которые сами по себе сильно зависят от изменения климата.

"В Гренландии большая часть потери льда в настоящее время вызвана таянием поверхностных слоев во время жаркого лета – процессом, который не был отражен в моделировании", – говорит Слейтер.

До начала XXI века ледяные щиты Западной Антарктики и Гренландии обычно накапливали столько же массы, сколько и теряли. Другими словами, таяние было компенсировано новыми снегопадами.

Но за последние два десятилетия нарастающие темпы глобального потепления нарушили этот баланс.